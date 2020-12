Die Wild Wings versuchen mit hohem Tempo in ihrem Spiel und großer körperlicher Fitness den Tabellenkeller zu verlassen. Vieles deutet darauf hin, dass dies klappen könnte.

Wie andernorts auch waren die Sommermonate und die Vorbereitung am Neckarursprung von Corona geprägt. Dass die Wild Wings für die DEL-Saison würden melden können, stand viel früher als bei den meisten Konkurrenten fest. Bei den Schwenningern, die am Sonntag ihr erstes Saisonspiel beim ERC Ingolstadt bestreiten, zahlte sich der Stamm an treuen Sponsoren, die dem Klub immer durch dick und dünn zur Seite standen, aus. Die Spieler machten freilich mit einem Gehaltsverzicht zwischen 30 und 50 Prozent das Ganze erst möglich.

In der Doppelstadt gelang es sogar trotz der weltweiten Pandemie, die Helios-Arena erneut umzubauen. Die Anzahl der Sitzplätze im Vergleich zu den weniger nachgefragten Stehplätzen wurde erhöht, eine zusätzliche VIP-Lounge und Logen eingebaut. Sowohl die Hauptspielfläche als auch die auf Bahn zwei besitzen nun die schmaleren NHL-Maße, die mittelfristig internationaler Standard im internationalen Eishockey sein werden. Das Spiel wird dadurch auch für die Zuschauer automatisch schneller und auch körperlich intensiver, zumal die Sitzplätze auf der Gegentribüne in Schwenningen nun ganz nah ans Eis herangerückt sind.

Tempo und Geschwindigkeit, das ist auch die Maxime, mit dem Trainer Niklas Sundblad und der neue Sportliche Leiter, Christof Kreutzer, bei der Kaderzusammenstellung vorgegangen sind. Spieler mit läuferischen Defiziten wie Kapitän Mark Fraser oder Torjäger Mike Blunden wurden ausgesiebt. Das Sinnbild für läuferische Stärke und Tempo gibt es bei den Wildschwänen gleich im Doppelpack: Die Zwillinge Tylor Spink und Tyson Spink. Coach Sundblad trainierte die kleinen, wuseligen kanadischen Angreifer bereits in Schweden bei Örebro BK. Ebenfalls aus seinem Heimatland brachte Sundblad Torwart Joacim Eriksson mit.

Beim DEL-Vorbereitungsturnier um den Magentasport-Cup, aus dem der SERC coronabedingt frühzeitig aussteigen musste, zeigte aber auch schon der als „Back-up“ verpflichtete Patrik Cerveny, dass er Ansprüche stellen darf. In der Verteidigung machte der junge Johannes Huß, den Kreutzer von seinem Heimatverein Düsseldorfer EG an den Neckarursprung lotste, deutlich, dass er hier ein wichtiger Baustein ist. Ebenso im Angriff Travis Turnbull, der neue SERC-Kapitän, mit dem Sundblad 2014 sensationell deutscher Meister mit dem ERC Ingolstadt wurde. Eben bei Ingolstadt aufs Abstellgleis geriet Darin Olver. Der Angreifer, der wie Turnbull über einen deutschen Pass verfügt, zeigte, dass er in VS mit Turnbull und dem „verlorenen Sohn“ Jamie MacQueen eine starke Sturmreihe bilden kann.

Apropos MacQueen, der war in der vergangenen Saison bei den Schwenninger Verantwortlichen in Ungnade gefallen und nach Iserlohn abgeschoben worden. Dass er jetzt erneut eine zweite Chance bei den Wild Wings erhält, spricht für alle Beteiligten, auch für den nicht als gerade pflegeleicht geltenden 32-jährigen Kanadier, der sich beim Magentasport-Cup ganz in den Dienst der Mannschaft stellte. Genauso wie die Verteidiger Dylan Yeo und Christopher Fischer. Vor allem Yeo war gegenüber seinen teils emotionslosen Auftritten der vergangenen Saison beim Magentasport-Cup kaum wiederzuerkennen, sprühte vor Spielfreude. Bei aller Erfahrung im Team verfügen die Wild Wings auch über gute Nachwuchsleute aus dem eigenen Juniorenbereich. Allen voran Boaz Bassen und David Cerny.

Offizielles Saisonziel der Wild Wings ist das Erreichen der Play-offs. Bislang sind lediglich die Spiele in den regionalen Gruppen terminiert. 28 Regionalspieltage (24 Spiele pro Klub) in zwei Gruppen (Doppelrunde) sowie 14 Spiele (Hin- und Rückspiel) gegen die sieben Mannschaften der anderen Division soll es geben. In der Gruppe Nord spielen dabei die Eisbären Berlin, Fischtown Pinguins Bremerhaven, Düsseldorfer EG, Kölner Haie, Iserlohn Roosters, Krefeld Pinguine und Grizzlys Wolfsburg. In der Gruppe Süd spielen die Augsburger Panther, ERC Ingolstadt, Adler Mannheim, Red Bull München, Nürnberg Ice Tigers, Straubing Tigers sowie die Schwenninger Wild Wings.

Nach dieser Gruppenphase wird es verkürzte Playoff-Spiele nach dem Modus Best-of-three um den Titel geben. Die Play-off-Teilnehmer sind die vier bestplatzierten Klubs jeder Gruppe. Das Viertelfinale wird dabei gruppenintern gespielt, das Halbfinale dann über Kreuz.