Wild Wings wollen auch auf der Tribüne gewinnen

Da spielen die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) schon so gut wie schon lange nicht mehr und es darf kaum jemand hautnah dabei sein. Wegen der Corona-Pandemie sind die Tribünen in der Schwenninger Helios-Arena verwaist. Manch einem Fan der Wild Wings blutet da sicher das Herz. Von Resignation ist aber nichts zu spüren.

Trotz der Pandemie sind die Schwenninger Fans aber immer noch aktiv. So kommt es am Samstag, 10. April, zu einem Fanduell zwischen den Schwenninger Wild Wings und den Eisbären Berlin. Die Neckarstädter gastieren an diesem Tag um 14.30 Uhr in der Berliner Arena. „Ein Duell, bei dem es nicht nur um Punkte geht, sondern auch um die Vorherrschaft bei den Fans. Welche Fangemeinde schafft es, sich im Vorfeld mehr symbolische We Stick Together-Tickets zu sichern und dabei das eigene Team, aber auch den eigenen Nachwuchs zu unterstützen?“ heißt es zu der Aktion „2021 – We battle together.“ 50 Prozent der Ticketerlöse aus dem jeweiligen Fanlager gehen an die Nachwuchsorganisationen Wild Wings Future und an die Eisbären Juniors. Die Tickets für den jeweiligen Fanblock können für 9,04 Euro auf der Wild-Wings-Homepage schwenninger-wildwings.de erworben werden.

Wer sich für den Schwenninger Fanblock entscheidet, kann ein Auswärtswochenende in Berlin inklusive Flug (Stuttgart-Berlin), Übernachtung im Hotel und VIP-Tickets zum Spiel gegen die Eisbären Berlin für zwei Personen in der Saison 2021/22 gewinnen.

Wer sich für den Eisbären-Fanblock entscheidet, kann eine Reise zum Auswärtsspiel der Eisbären Berlin bei den Schwenninger Wild Wings inklusive Bahntickets der 1. Klasse der Deutschen Bahn, Übernachtung im Hotel und Karten zum Spiel für zwei Personen in der Saison 2021/22 gewinnen.