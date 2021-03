Wild Wings verpflichten keine Neuzugänge mehr

Die Wild Wings gastieren am Mittwoch, 18.30 Uhr, beim Schlusslicht Nürnberg Ice Tigers. Vier Spieler fallen aus. Es kommt kein Neuzugang mehr.

Das Transferfenster schloss am Montagabend um 23.59 Uhr, ohne dass die Wild Wings einen Neuzugang verpflichtet hätten. „Wir wollten nur jemanden haben, der wirklich zu uns passt und der uns wirklich weiterhilft“, so Sportdirektor Christof Kreutzer am Dienstag. Diejenigen Spieler, die andere DEL-Klubs noch verpflichtet hätten, seien teils nicht nach dem Geschmack der Schwenninger gewesen. Kreutzer kann auch die jüngste Aussage von DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke, der davon sprach, dass Spieler teils bereit seien für ein Trinkgeld in der DEL aufzulaufen, nicht nachvollziehen. Kreutzer: „So einer kam bei uns nicht vorbei. Eher das Gegenteil. Es kann nicht sein, dass ein Spieler der jetzt noch für zwei oder zweieinhalb Monate kommt, soviel verdient wie andere für die ganze Saison.“

Dennoch: Bei insgesamt vier Spielern habe man zuschlagen wollen. Die Transfers seien aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande gekommen. „Bei einem Spieler habe ich mich schon geärgert, weil wir da schon sehr weit waren, der abgebende Klub dann aber keine Freigabe erteilt hat. Ein anderer Spieler kam nicht, weil die Frau schwanger ist. Bei einem anderen war Corona ein großes Thema, und so gab es immer wieder Hürden, die nicht genommen wurden.“

Die Neckarstädter wären bereit gewesen, alle elf Ausländerlizenzen zu vergeben, so bleibt es eben bei deren neun. Der Wild-Wings-Sportdirektor sagt aber auch: „Wir vertrauen der Mannschaft. Natürlich wissen wir, dass bei dem eng getakteten Spielplan wir ein gewisses Risiko gehen. Wir sind ja nicht naiv, dennoch hoffen wir, dass wir gut durchkommen.“ Troy Bourke (Leistenbeschwerden) und Daniel Pfaffengut (krank) werden zwar nun gegen Nürnberg ausfallen, können aber voraussichtlich am Montag zu Hause gegen Straubing wieder spielen. Verteidiger Emil Kristensen (Schulterverletzung) habe schon wieder auf dem Eis trainiert, sei in zirka 14 Tagen wieder einsatzfähig. Bei Darin Olver (Knierverletzung) dauere es aber mindestens noch bis April, bis dieser wieder spielen könne.

Gegen Nürnberg rückt Marius Möchel von der Verteidigung in den Sturm, bildet mit Maximilian Hadraschek und David Cerny eine Reihe. Außerdem spielen neu Andreas Thuresson mit Travis Turnbull und Jamie MacQueen. Die anderen Angriffsreihe Boaz Bassen – Tylor Spink – Tyson Spink; Cedric Schiemenz – Daniel Weiß – Alexander Weiß; bleiben unverändert. Das Tor wird erneut Joacim Eriksson hüten.

Die Franken traten am Montag in Mannheim an und unterlagen den Adlern mit 2:4. Das Schlusslicht schlug sich respektabel, hatte letztlich gegen den Spitzenreiter aber keine Chance. Am vergangenen Mittwoch waren die Lebkuchenstädter daheim Mannheim nur mit 3:4 unterlegen. Topscorer Luke Adam (16 Scorerpunkte/fünf Tore/elf Assits) wird den Nürnbergern laut Trainer Frank Fischöder aufgrund von muskulären Problemen noch sieben bis zehn Tage fehlen und fehlt gegen den SERC.

Die Wild Wings hatten bislang alle Saisonduelle gegen die Ice Tigers gewonnen. Wild-Wings-Co-Trainer Gunnar Leidborg: „Wir sind bereit, haben uns auf das Spiel gegen Nürnberg genauso seriös vorbereitet wie gegen Topteams Mannheim oder Ingolstadt.“ Unterdessen hat Leidborg wie Chefcoach Niklas Sundblad bei den Wild Wings um zwei Jahre verlängert. „Ich wollte fünf Jahre, die gaben mir aber nur zwei“, war der 66-Jährige wie gewohnt zu Scherzen aufgelegt. „Als Rentner ist die größte Frage: Gehe ich mit dem Hund nun links oder rechts herum um den See? Nein, weiter mit Eishockey arbeiten zu dürfen finde ich da viel interessanter. Die Arbeit hier in Schwenningen macht mir sehr viel Spaß.“