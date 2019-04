Nach der Verpflichtung von Torjäger Jamie MacQueen haben sich die in der Deutschen Eishockey-Liga spielenden Wild Wings die Dienste des Blueliners Dylan Yeo gesichert. Außerdem verpflichteten die Schwenninger den schwedischen Stürmer Andreas Thuresson.

Der 31-jährige Thuresson kommt vom HV 71 Jönköping. Der Rechtsschütze war auch schon in der NHL und KHL aktiv. Er erhält in Schwenningen einen Zweijahresvertrag.

Auch der kanadische Offensivverteidiger Yeo von den Iserlohn Roosters hat für zwei Jahre in Schwenningen unterschrieben. „Mit 32 Jahren ist Dylan nicht nur im besten Eishockeyalter, sondern bringt auch viel Erfahrung mit. Er kennt die DEL gut und hat in den vergangenen fünf Jahren in Straubing und Iserlohn bewiesen, dass er ein wichtiger Baustein und Leader seiner Mannschaft ist“, so Jürgen Rumrich über den 1,81 Meter großen und 95 Kilogramm schweren Linksschützen. Der Wild-Wings-Sportmanager: „Dylan bringt die nötige Härte aufs Eis, hat aber gleichzeitig viel Spielverständnis und setzt auch in der Offensive Akzente.“

Dylan Yeo wurde am 16. Juli 1986 im kanadischen Prince Albert geboren und unterschrieb 2007 seinen ersten Vertrag in der American Hockey League in Manitoba, kam aber in den Folgejahren überwiegend in der ECHL zum Einsatz. In der Saison 2008/09 wurde er zum besten Verteidiger während seiner Zeit in Victoria, British Columbia, gewählt. Weitere Stationen in der American Hockey League waren die Hershey Bears, Oklahoma City Barons und die Toronto Marlies.

Insgesamt absolvierte der Linksschütze 196 Spiele in der AHL und 207 Spiele in der ECHL. 2014 folgte der Wechsel nach Deutschland in die DEL zu den Straubing Tigers. Vier Jahre trug er das Trikot der Tigers und war ab der zweiten Saison bei den Niederbayern Assistenzkapitän.

„Dylan hat einen hervorragenden Schuss“

256 Spiele bestritt Yeo in der Deutschen Eishockey Liga und erzielte dabei 139 Scorerpunkte. In der Saison 2017/18 war er mit elf Treffern bester Torschütze aller Verteidiger in der DEL. In der abgelaufenen Runde schaffte er bei den Roosters 37 Scorerpunkte (10 Tore/27 Assists). „Dylan hat einen hervorragenden Schuss. Gerade in Überzahl wird er zusammen mit MacQueen eine Waffe sein, unser Powerplay deutlich verbessern. Beide Neuzugänge werden uns helfen, unsere Scoring-Probleme zu lösen“, sagte Paul Thompson, der bezüglich der Zielsetzung für die kommende Saison ergänzt: „Wir wollen ein Play-off-Team sein.“