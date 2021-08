Wild Wings verpassen Titelverteidigung des Bodensee-Cups

Die Wild Wings haben das Finale um den Bodensee-Cup in Kreuzlingen vor 1036 Zuschauern gegen den SC Rapperswil-Jona Lakers mit 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) verloren. Rang drei des Turniers belegen die SCL Tigers.

Bereits am Samstagnachmittag sicherte sich der schweizer A-Ligist SCL Tigers aus Langnau mit einem klaren 6:1-Sieg vor 218 Zuschauern gegen den B-Ligisten HC Thurgau in der Bodensee-Arena Platz drei des Turniers. Der vom ehemaligen SERC-Trainer Stefan Mair trainierte HC Thurgau musste mit Rang vier vorlieb nehmen. Im Finale stand sich am späten Samstagnachmittag der schweizer A-Ligist aus Rapperswil-Jona und die DEL-Mannschaft aus Schwenningen, die von 800 mitgereisten Fans unterstützt wurde, gegenüber.

Beide Team tasteten sich zunächst ab. Mitte des ersten Drittels gelang den Schweizern aber ein wichtiger Doppelschlag. SERC-Trainer Niklas Sundblad nahm direkt danach eine Auszeit. Dass sein Team so nachlässig in der Abwehr ist, war er bislang nicht gewohnt. In doppelter Überzahl gelang Colby Robak mit einem fulminanten Schlagschuss der direkte Anschlusstreffer.

Im zweiten und dritten Drittel waren die Wildschwäne zu undiszipliniert kassierten zu viele Strafzeiten. In der 51. Minute sorgte der tschechische Stürmerstar Roman Cervenka mit dem 5:2 für mehr als die Vorentscheidung. Wild-Wings-Trainer Niklas Sundblad meinte hinterher: „Es war ein gutes Wochenende für uns. Nach dem 4:0-Sieg gegen die SCL Tigers, hatten wir gegen Rapperswil-Jona doch etwas müde Beine. Wir haben zu viele Strafzeiten genommen. Der Bodensee-Cup war aber eine gute Erfahrung, wir lernen daraus. Wir arbeiten weiter und werden zum Saisonstart bereit ein.“ - Tore: 1:0 elfte Minute Neukom (Jelovac, Ramsauer), 2:0 zwölfte Zangger (Cervenka, Sataric), 2:1 16. Robak (Görtz, Pfaffengut), 3:1 36. Lammer (Cervenka), 3:2 45. Turnbull, 4:2 47. Albrecht, 5:2 51. Cervenka. - Schiedsrichter: Daniel Piechaczek (Ottobrunn) und Alessandro Gianinazzi (Schweiz). Strafen: Rapperswil-Jona sechs Minuten, Schwenningen 24 Minuten. - Zuschauer: 1036.