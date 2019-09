Die in der Deutschen Eishockey-Liga spielenden Wild Wings haben am Sonntag bei den Grizzlys Wolfsburg 3:5 (1:2, 1:1, 1:2) verloren. Die Schwenninger zeigten sich zwar gegenüber ihrer 4:10-Auftaktniedelrage gegen Ingolstadt verbessert, machten aber zu viele Abwehrfehler.

Bei den Schwänen rückte für den mit einer Oberkörperverletzung ausfallenden Verteidiger Dominik Bohac Stürmer Julian Kornelli ins Team. Die Partie war gerade mal 35 Sekunden al, da führten die Schwäne auch schon. Mathis Olimb brachte die Scheibe nicht weg, Pat Cannone passte auf Jamie MacQueen und der versenkte mit seinem dritten Saisontor den Puck hinter Goalie Chet Pickard. Die Gastgeber hatten Mühe, ins Spiel zu finden. Die Schwenninger machten es ihnen dann aber mit Strafzeiten leichter. Ein Drei-gegen-Fünf-Unterzahlspiel überstanden die Neckarstädter noch. Strahlmeier rettete gegen Brent Aubin. Die Wild Wings liefen dann bei fünf gegen fünf einen Konter, Matt Carey schloss statt auf den mitgelaufen Troy Bourke zu passen selbst ab und verfehlte. Im Gegenzug glichen die Niedersachsen aus. Garrett Festerling zog ab, Strahlmeier war mit der Fanghand nicht schnell genug da. Bei fünf gegen vier ging Wolfsburg schließlich in Front. Die Gastgeber hatten den Puck gerade noch sensationell im Angriffsdrittel gehalten, Aubin spielte Mirko Sacher schwindlig und Strahlmeier war die Sicht verdeckt.

Mike Blunden holte im zweiten Drittel eine Strafe raus. Die Wildschwäne agierten in Überzahl. Marcel Kurth staubte erfolgreich zum 2:2. Doch die Grizzlys gingen postwendend erneut in Front. Der Ex-Schwenninger Anthony Rech hatte abgezogen und Strahlmeier, der auch am Sonntag wieder wenig sicher wirkte, ließ den Puck durch die Beine ins Netz rutschen.

Fehler von Kapitän Fraser

53 Sekunden waren im letzten Drittel absolviert, da spielte der erneut indisponierte Kapitän Fraser einen Fehlpass auf den Schläger von Alexander Johansson. Der Schwede bedankte sich und netzte zum 4:2 ein. MacQueen ließ aber per Abstauber mit seinem zweiten Tor am Nachmittag und seinem vierten Saisontreffer die Schwenninger nochmals hoffen. Zumal die Wolfsburge auch noch eine Strafzeit zogen. Christopher Fischer brachte die Scheibe aber nicht an Pickard vorbei. Dann vergaßen die Wild Wings den überragenden Aubin vor ihrem Tor und der Kanadier netzte zum 5:3-Endstand ein.