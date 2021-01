Wild Wings verlieren in Straubing 3:4

Im Kampf um die Play-Offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Schwenninger Wild Wings einen Rückschlag hinnehmen müssen. Bei den Straubing Tigers unterlag die Mannschaft von Trainer Niklas Sundblad 3:4 (1:1, 1:2, 1:1). Damit liegen die Bayern als erster Verfolger des SERC nur vier Punkte hinter Platz vier, der zur Teilnahme an der Meisterschaftsendrunde berechtigen würde. Straubing hat zudem ein Spiel weniger ausgetragen.

Der Straubinger Verteidiger Stephan Daschner wurde vor dem Anpfiff für sein 500. DEL-Spiel geehrt. Den besseren Start erwischten dann auch die Gastgeber. Travis James Mulock fälschte den Puck gefährlich ab, Joacim Eriksson im Schwenninger Tor war aber auf dem Posten. Kurz darauf fuhr der SERC-Torwart erfolgreich seine Fanghand bei einem Schuss von Kael Moullierat aus. Die Schwenninger, die kaum aus der Verteidigungszone heraus kamen, produzierten dann drei unerlaubte Weitschüsse in Folge, konnten nicht wechseln. Straubing nutzte die nachlassenden Kräfte bei den Gäste aus, der Kanadier Mitchell Heard traf zum verdienten 1:0.

Fast aus dem Nichts kamen die Wild Wings noch vor dem Ende des ersten Drittels zum Ausgleich. Nach einem prima Pass von Troy Bourke erzielte der Schwenninger Topscorer Andreas Thuresson sein sechstes Saisontor und durfte jubeln. Die Gäste waren nun gut im Spiel. Jamie MacQueen brachte nach einem Fehler der Tigers einen gefährlichen Rückhandschuss auf den Straubinger Kasten, Torwart Mat Robson konnte aber abwehren. Bourke verpasste anschließend nur knapp das Straubinger Gehäuse.

Zu Beginn des zweiten Drittels gingen die Tigers wieder in Front. Marco Baßler bejubelte nach einem Gewühl vor dem Schwenninger Kasten sein erstes DEL-Tor bejubeln. Einigermaßen glücklich kamen die Wild Wings zum Ausgleich. Verteidiger Christopher Fischer hatte einfach abgezogen und Goalie Robson ließ den Puck passieren, ein klarer Torwartfehler. Dann durften die Straubinger erstmals in Überzahl angreifen, weil Verteidiger Johannes Huß in die Kühlbox musste. Das Überzahlspiel dauerte nur acht Sekunden, da schlug es auch schon hinter Eriksson ein. Chase Balisy hatte sein erstes Saisontor erzielt.

Schließlich das erste Powerplay für die Gäste. Der SERC spielte es nicht schlecht, nur im Abschluss haperte es. MacQueen hämmerte die Scheibe neben den Kasten. Nach einem gefährlichen Querpass von Cedric Schiemenz, der beim Mitspieler nicht ankam, hielt Eriksson die Wild Wings mit einer tollen Parade im Spielen. „Wir agieren zu inkonstant, haben uns teils den Schneid abkaufen lassen. Wir müssen mehr laufen“, forderte Fischer, der am Sonntag seinen 33. Geburtstag feierte und erstmals seit 43 Spielen wieder ein Tor erzielte.

In Unterzahl kehrte Schwenningen zum letzten Drittel auf das Eis zurück. Aber die Strafe für Will Weber blieb ohne Folgen. Nach 46 Minuten schien die Partie dann entschieden. Nickolas Latta baute den Vorsprung für Straubing auf zwei Tore und zum 4:2 aus. Anschließend fiel es den Gästen schwer, sich Chancen herauszuspielen. So lag der Anschlusstreffer von Alexander Weiß auch nicht wirklich in der Luft. Nach 55 Minuten schoss der SERC-Stürmer aufs lange Eck und zum 3:4 ein. Obwohl Schwenningen in den Schlussminuten mit einem Feldspieler mehr auf dem Eis stand, und Chancen durch Colby Robak und Thuresson hatte, reichte es nicht, um Punkte mitzunehmen.