Die Wild Wings haben ihr letztes Saisonspiel der Deutschen Eishockey-Liga am Sonntag bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:1) nach Penaltyschießen verloren. Immerhin holten die Schwäne nach einem 1:3-Rückstand noch einen Punkt.

Die Wild Wings wollen nach Informationen unserer Zeitung von ihren derzeitigen ausländischen Spielern nur den finnischen Stürmer Markus Poukkula, der bereits einen Vertrag für die kommende Saison in Schwenningen besitzt, und Anthony Rech halten. Toptorjäger Rech sollen aber mehrere Angebote anderer DEL-Klubs vorliegen. Der Franzose überlegt deshalb, ob er am Neckarursprung bleibt. Der lettische Angreifer Rihards Bukarts soll zur Düsseldorfer EG wechseln.

Für beide Mannschaften ging es um nichts mehr. Die Nürnberger bleiben Tabellenzehnter und spielen am Mittwoch in den Pre-Play-offs in Bremerhaven. Die Wild Wings werden trotz des 5:3-Heimerfolges am Freitag gegen München die Saison auf dem letzten Platz beenden.

Im ersten Spielabschnitt passierte nicht viel. So richtig brenzlig wurde es für Goalie Marco Wölfl, der erneut den Vorzug vor Dustin Strahlmeier erhielt, nur in Unterzahl. Weil Istvan Bartalis und Jussi Timonen kurz nacheinander auf die Strafbank mussten, durften die Ice Tigers mit zwei Mann mehr ran. Wölfl konnte aber gegen den Ex-Schwenninger Will Acton klären (7.). In der 16. Minute gab es eine kuriose Szene, Patrick Reimer schoss Wölfl den Puck in den Stockhandschuh, das tat ganz schön weh.

Im zweiten Drittel gingen die Franken verdientermaßen in Front. Rech saß nach einem hohen Stock gegen Acton in der Kühlbox und Tigers-Goalgetter Reimer erzielte in dem fälligen Powerplay sein 17. Saisontor (24.). Drei Zeigerumdrehungen weiter stand es nach einem schönen Angriff der Einheimischen auch schon 2:0. Über Shawn Lalonde und Jason Bast kam die Scheibe zu Mike Mieszkowski, der sie erfolgreich versenkte. Auf der anderen Seite scheiterte Mirko Höfflin an Niklas Treutle. Der Nationaltorwart in Nürnberger Diensten wurde schließlich überwunden, Rech schaufelte den Puck per Rückhand zu seinem 19. Saisontor unter die Latte. Der starke Wölfl bewahrte die Wild Wings dann aber vor einem höheren Rückstand. Der Schwenninger Schlussmann zeigte gegen Leonhard Pföderl, Reimer und Chad Bassen Glanzparaden.

In der 46. Minute fiel die vermeintliche Vorentscheidung. Timonen verteidigte nur halbherzig und Bast war im Nachschuss zum 3:1 erfolgreich. Doch sieben Minuten später erzielte Verteidiger Kyle Sonnenburg mit seinem dritten Saisontor den direkten Anschluss. Doch es kam noch besser für die Schwenninger. Poukkula schichte Philip McRae auf die Reise und der hämmerte mit seinem fünften Saisontor den Puck in den Winkel. Jetzt waren nur die 50 mitgereisten SERC-Fans zu hören.

Es ging in die Verlängerung, die torlos blieb. Die Entscheidung musste im Penaltyschießen fallen. Nach 13 vergebenen Penaltys traf Bast zum Nürnberger 4:3-Siegtreffer.