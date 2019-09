Die Schwenninger Wild Wingshaben am späten Sonntagabend in der Deutschen Eishockey-Liga gegen die Augsburger Panther 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:1) nach Penaltyschießen verloren.

Bei den Wild Wings machte Verteidiger Kyle Sonnenburg nach seiner Rückkehr aus Nordamerika sein erstes Spiel. Der Deutschkanadier lief neben Mirko Sacher auf. Dafür musste Stürmer Daniel Pfaffengut auf die Tribüne.

Unter den Augen von Bundestrainer Toni Söderholm machten die Wild Wings von Beginn an Druck. In der siebten Minute gingen sie in Überzahl verdient in Front. Der erste Sturm war auf dem Eis und Jamie MacQueen traf nach einem Pass von Pat Cannone mit einem brutal harten Schuss unter die Latte. Da gab es für AEV-Star-Torwart Olivier Roy nichts zu halten. Es war bereits der fünfte Saisontreffer für MacQueen.

Auf der anderen Seite war Nationaltorwart Dustin Strahlmeier mit der Fanghand gegen Scott Valentine auf dem Posten. In der 18. Minute glichen die Fuggerstädter überraschend aus. Simon Sezemksy hatte abgezogen, David Holzmann fälschte unhaltbar ab. Dann ein Bock von Christopher Fischer, der ja eigentlich gerne in den Kreis der Nationalmannschaft zurückkehren möchte. Der Abwehrspieler, der von den Iserlohn Roosters kam, verlor an der eigenen Grundlinie den Puck an Daniel Schmölz, David Stieler bedankte sich und erzielte die glückliche Augsburger Führung. Troy Bourke passte auf Alexander Weiß, der verpasste aber.

Die vierte Reihe mit Cedric Schiemenz, Kai Herpich und Maximilian Hadraschek arbeitete wie in Iserlohn hart. Sie war im zweiten Drittel nah an einem Treffer. In Überzahl glichen die Wild Wings dann tatsächlich aus. Fischer machte seinen Fehler gut und traf zum 2:2. Die Schiedsrichter gaben das Tor nach Videobeweis, Bourke hatte seinen Stock verdächtig weit oben.

Die Gastgeber ließen danach eine Reihe bester Möglichkeiten aus. Weiß, Mike Blunden und der trickreiche Bourke scheiterten alle an Torhüter Roy, der auch eine gehörige Portion Glück hatte. Auf der anderen Seite hielt Strahlmeier sehr sicher. So beispielsweise zum Ende des zweiten Drittels gegen Jacob Mayenschein. „Schwenninger Eis- und Rollsportclub wir wollen dich siegen sehen!“, skandierten die Fans. Die Wild Wings verpassten aber im zweiten Drittel das 3:2, welches mehrfach in der Luft lag.

Matthew Fraser zog im letzten Drittel für den Champions-League-Teilnehmer ab, Strahlmeier war aber auf dem Posten. Für die Schwäne galt es dann, ein Unterzahlspiel zu überstehen. Strahmeier hielt aber stark. Anschließend sogar eine Drei-gegen-Vier-Unterzahl für Schwenningen. Und die Chance ließen sich die Augsburger nicht entgehen. Sezemsky traf mit einer Direktabnahme. Drei Minuten vor Schluss Powerplay für Schwenningen. Und da war er wieder, der Mann mit dem roten Helm. MacQueen erzielte mit seinem sechsten Saisontor den 3:3-Ausgleich. Es ging in die Verlängerung. Bourke vergab vor Roy. Im Penaltyschießen traf David Stieler als einziger und sicherte den Panthern den glücklichen Zusatzpunkt.