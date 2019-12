Die Wild Wings haben am Sonntag zu Hause gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:6 (2:2, 0:1, 2:3) verloren.

Stürmer Andreas Thuresson und Verteidiger Dylan Yeo, die sich beide am Freitag bei der 0:3-Pleite in Mannheim laut SERC-Trainer Paul Thompson zumindest jeweils Gehirnerschütterungen zuzogen, fielen aus. Thuresson, der mit der Trage abtransportiert werden musste, konnte zwar am Samstag aus dem Mannheimer Krankenhaus entlassen werden, muss aber laut Mitteilung der Wild Wings in den nächsten Tagen noch weitere Untersuchungen über sich ergehen lassen. Matt Carey und Marcel Kurth rutschten ins Team, Boaz Bassen lief anstatt wie zuletzt im Sturm in der Verteidigung auf. Bei Nürnberg fehlte Trainer Kurt Kleinendorst aus familiären Gründen, für ihn übernahm „Co“ Manuel Kofler das Coaching.

Die Partie begann recht zerfahren. In der neunten Minute ging Nürnberg in Front. Es war eine Zwei-gegen-eins-Situation, Kevin Schulze überwand Torwart Dustin Strahlmeier mit einem platzierten Schuss. In der zwölften Minute glichen die Wild Wings in Überzahl aus. Alexander Weiß bejubelte sein viertes Saisontor. Dann doppeltes Überzahlspiel für Schwenningen. Bei den Wild Wings fehlte aber ein Vollstrecker, wie es Jamie MacQueen einer war. Bei fünf gegen vier dann aber doch Tor für die Einheimischen, Topscorer Pat Cannone lochte mit seinem neunten Saisontor gegen Nationalgoalie Niklas Treutle ein.

Der Nürnberger Torjäger Daniel Fischbuch wurde dann von Verteidiger Benedikt Brückner nicht energisch genug angegriffen, Fischbuch schoss zum 2:2 ein. In der letzten Minute des ersten Drittels ging der SERC vermeintlich erneut in Front. Das Tor von Matt Carey zählte aber nicht, stattdessen kassierte Mike Blunden zwei Strafminuten wegen Torwartbehinderung.

In der 24. Spielminute gingen die Franken mit 3:2 in Führung. Routinier Patrick Reimer lochte ein. Die Partie plätscherte nun so vor sich hin. Allerdings kamen die Wild Wings immer wieder zu guten Chancen. Nationaltorwart Treutle war aber gegen Blunden und Bourke auf dem Posten.

In der 42. Minute glichen die Wildschwäne aus. Weiß schoss. Treutle ließ abprallen und Hadraschek netzte ein. Dann aber gingen die Lebkuchenstädter wieder in Front. Brandon Buck traf mit seinem zehnten Saisontor ins kurze Eck. Carey vergab anschließend gegen Treutle einen Alleingang. Eugen Alanov konnte von Robak und Fischer nur mit einem Foul gestoppt werden. Alanov versenkte den fälligen Penalty, Nürnberg führte mit 5:3.

Dann zog Kyle Sonnenburg ab, aber Weiß fälschte den Schuss ab. Es hieß Videobeweis, in dem die Schiedsrichter sahen, dass der Schläger von Weiß nicht zu hoch war: Spielstand nur noch 4:5. Doch nur Sekunden später erstickte Will Acton mit seinem Tor zum 4:6 alle Schwenninger Hoffnungen. „Thompson raus!“, forderten etliche SERC-Fans.