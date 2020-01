Die Wild Wings haben am Sonntag in der Deutschen Eishockey-Liga in der Berliner Mercedes-Benz-Arena vor 13 623 Zuschauern gegen die Eisbären mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) verloren. Den einzigen Schwenninger Treffer markierte Markus Poukkula.

Wild-Wings-Trainer Niklas Sundblad nahm nach der 4:6-Heimniederlage gegen Bremerhaven, mit der er gar nicht einverstanden war, einige Umstellungen vor. So stellten die beiden Ex-Berliner Cedric Schiemenz und Alexander Weiß zusammen mit Matt Carey die erste Sturmreihe.Für Ilya Sharipov, stand wieder die Nummer eins, Dustin Strahlmeier, zwischen den Pfosten. Bei Berlin fehlte Cheftrainer Serge Aubin. Dessen Vater ist gestorben, weswegen er nach Kanada reiste. Co-Trainer Craig Streu betreute die Eisbären.

Die Gastgeber besaßen in der flotten Partie mehr Spielanteile. Anders als noch am Freitag arbeiteten die Schwäne vor ihrem eigenen Tor gut und ließen den Gastgebern nicht viele Chancen. Nur Leo Pföderl schaffte es im ersten Drittel direkt vor den Schwenninger Kasten, Strahlmeier war aber zur Stelle. Auf der anderen Seite vergab Maximilian Hadraschek gegen Goalie Justin Pogge, der am Freitag beim 3:2-Sieg nach Penaltyschießen der Berliner in München der Matchwinner war. „Wir sind gut in der Defensivzone, müssen aber noch mehr Chancen kreieren, mehr Scheiben aufs gegnerische Tor bringen“, forderte SERC-Stürmer Boaz Bassen in der ersten Drittelpause.

Zu Beginn des zweiten Drittels verpasste Wild-Wings-Topscorer Pat Cannone in Schwenninger Überzahl die Gästeführung nur knapp. Auf der anderen Seite blieb der starke Strahlmeier gegen James Sheppard und Mark Olver Sieger. Dann durften die Wildschwäne für 95 Sekunden in doppelter Überzahl ran. Die Gäste spielten gutes Powerplay, lediglich der Abschluss fehlte. Als die Hauptstädter dann gerade wieder komplett waren, lochte Markus Poukkula mit seinem achten Saisontor zur Schwenninger Führung ein. Dylan Yeo hatte von der blauen Linie abgezogen, Pogge ließ abprallen und der Finne in Wild-Wings-Diensten reagierte mit der Rückhand blitzschnell. Kurz vor Ablauf des zweiten Drittels kamen die Berliner jedoch zum Ausgleich. Der sich in Topform befindliche Eisbären-Topscorer Marcel Noebels vernaschte bei seinem Alleingang sowohl Verteidiger Colby Robak als auch Torhüter Strahlmeier.

Im Schlussdrittel liefen die Hausherren eine Drei-gegen-eins-Situation, Strahlmeier zeigte aber eine sensationelle Fanghandparade gegen Landon Ferraro. Dann war der Puck aber doch im Schwenninger Kasten. Florian Kettemer hatte abgezogen und Pierre-Cedric Labrie fälschte unhaltbar ab. Aber war das hoher Stock? Die Schiedsrichter gaben nach Videobeweis den Treffer, es hieß 2:1. Die Wild Wings waren bemüht, auszugleichen, aber es lief ihnen die Zeit davon. „Die ersten zwei Drittel haben wir gut mitgespielt. Im letzten Drittel hatten die Berliner aber ein Chancenplus. Schade, dass wir hier nichts geholt haben“, sagte Strahlmeier nach der Schlusssirene.