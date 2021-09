Wild Wings unterliegen München 1:2

Drittes Spiel, dritte Niederlage: Gegen den EHC Red Bull München haben die Schwenninger Wild Wings 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) verloren.

Bei den Neckarstädtern fiel weiterhin Max Görtz aus. Der Schwede laboriert weiter an einer Handverletzung. Also lief der SERC in derselben Formation, wie zuletzt am vergangenen Sonntag bei der 1:2-Niederlage in Ingolstadt, auf.

Der Münchner Trainer Don Jackson stellte erstmals in dieser Saison Daniel Fießinger für Danny aus den Birken zwischen die Pfosten. Beide Mannschaften begannen zaghaft. Aktivposten bei Schwenningen war aber eindeutig Alexander Karachun. Der Neuzugang von der Düsseldorfer EG deckte Fießinger mit Schüssen ein, ohne dabei aber wirklich gefährlich zu werden. Colby Robak schoss knapp am Münchner Kasten vorbei. Der Tabellenführer aus der bayrischen Landeshauptstadt feuerte dann durch Philip Gogula einen ersten Warnschuss ab. Die Schwenninger hatten bei einem Powerplay nichts zustande gebracht.

Zum Ende des ersten Drittels wurden die Münchner dann stärker. Frank Mauer und Filip Varejcka scheiterten noch an Goalie Joacim Eriksson. Sieben Sekunden vor Ablauf der ersten 20 Minuten lochte jedoch Konrad Abeltshauser zum 0:1 ein. In der 25. Minute besaß Ken André Olimb eine gute Möglichkeit für den SERC. Auch Robak zog ab, der 24-jährige Fießinger war aber auf dem Posten. Die leidenschaftlichsten Schwenninger waren aber an diesem Tag die Fans auf den Stehrängen, die ihr Team bedingungslos anfeuerten. Das starke 20-jährige Talent Varejcka, aus der Salzburger Red Bull Akademie nach München gekommen, scheiterte schließlich am Torgestänge. Marius Möchel traf nur das Außennetz des Münchner Gehäuses. Dann waren die Wild Wings in Überzahl. Tyson Spink schoss aber unglücklich Karachun ab. 13 Sekunden waren im zweiten Drittel noch zu absolvieren, da wäre Gogulla beinahe das 0:2 geglückt. Eriksson konnte mit Glück noch abwehren.

Nach 47 Minuten hatten die Gastgeber dann die Chance zum Ausgleich. Olimb und Johannes Huss liefen auf nur einen Münchner Verteidiger zu. Nach einem Querpass traf Olimb aber die Scheibe nicht.

Für die Entscheidung sorgte Maximilian Kastner. Er traf zum 0:2 . Allerdings hatten die Referees vier Minuten gebraucht, um dem Tor nach Videobeweis die Anerkennung zu geben. Burström verkürzte für den SERC.