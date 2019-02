Die Schwenninger Wild Wings haben am Freitag 3:5 (0:2, 2:1, 1:2) gegen die Eisbären Berlin verloren. Bei den Wild Wings war der 19-jährige Stürmer Christian Bauhof aus dem eigenen Nachwuchs erstmals an Bord. Ersatztorwart Marco Wölfl musste krankheitsbedingt passen, für ihn saß Luis Benzing auf der Bank.

Nicht einmal drei Minuten waren gespielt, da lagen die Schwäne auch schon hinten. Simon Danner drückte die Strafbank und Colin Smith überwand im Nachschuss Goalie Dustin Strahlmeier. Bei Schwenningen kamen die Pässe nicht an, nach vorne ging praktisch nichts bei den Einheimischen. Topscorer Mirko Höfflin versuchte es einmal, Keeper Kevin Poulin blieb aber Sieger. In der zwölften Minute erhöhten die Berliner. Sean Backman war mit einem Schuss von der blauen Linie erfolgreich. Zwei Zeigerumdrehungen weiter rettete Strahlmeier mit einem tollen Save sein Team vor einem Drei-Tore-Rückstand. In der 17. Minute ging Louis-Marc Aubry durch die SERC-Abwehr wie durch Butter, erneut war jedoch bei Schwenningens Bestem, Strahlmeier, Endstation. In der 25. Minute musste erneut Strahlmeier für die Einheimischen retten. Doch bei vier gegen drei kamen die Schwäne dann sogar zum Anschlusstor. Rihards Bukarts hatte ein schönes Zuspiel auf Höfflin gebracht und der versenkte die Scheibe mit seinem zehnten Saisontor. Dann rückten die Schiedsrichter in den Vordergrund, sie verteilten teils fragwürdige Strafzeiten. Plötzlich durften die Gäste in doppelter Überzahl ran, und Jamie McQueen traf zum 3:1 für Berlin. Die Wild Wings schafften aber wieder den direkten Anschluss. Kai Herpich zog vor den gegnerischen Kasten, wurde von einem Eisbären-Akteur in den Torraum gestoßen, sodass Goalie Poulin hinfiel und Marc El-Sayed keine Mühe hatte, einzunetzen. Schwenningen vermochte es nun zum ersten Mal so etwas wie Druck auf das Gästetor aufzubauen. Markus Poukkula vergab nur knapp den möglichen Ausgleich.

Im letzten Drittel dauerte es bis zur 45. Minute, bis Marcel Kurth für Schwenningen ausglich. Bukarts brachte den Puck ins gegnerische Drittel, verwirrte mit seiner Aktion die Eisbären-Abwehr, legte ab und Kurth schoss zum 3:3 ein. Der Ausgleich wärte nicht lang: In der 48. Minute erzielte Jens Baxman sein erstes Saisontor für die Berliner und brachte die Gäste wieder in Führung. Die Eisbären setzten nach, Müller und Sheppard legten für Baxmann am linken Pfosten auf und der brauchte nur noch halbhoch einzuschießen. In der 52. Minute markierte Aubry mit dem 5:3 die Vorentscheidung für die Eisbären. Damit wahren die Eisbären Berlin die Chance auf die Play-off-Plätze.