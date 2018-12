Die Wild Wings haben am Sonntag in der Deutschen Eishockey-Liga eine deftige 3:8 (2:2, 1:3, 0:3)-Heimpleite gegen die Nürnberg Ice Tigers kassiert. Zu der Schwenninger Defensivschwäche kamen indisponierte Schiedsrichter.

Früh mussten zwei Nürnberger auf die Strafbank. Die Schwenninger agierten in doppelter Überzahl. Mirko Höfflin scheiterte zunächst noch an Nationaltorwart Niklas Treutle und auch Vili Sopanen brachte den Puck nicht im Gästetor unter. Doch dann legte Anthony Rech Nationalstürmer Höfflin schön auf und der versenkte die Scheibe mit seinem vierten Saisontor. Die Ice Tigers kamen mit ihrer ersten Chance durch Daniel Weiß zum Ausgleich. In der elften Minute ging der SERC erneut in Front. Istvan Bartalis war um das gegnerische Tor herumgekurvt und hatte nach einer Drehung technisch stark abgeschlossen. Andrée Hult vergab für die dominierenden Schwäne das mögliche 3:1. Stattdessen markierten die Nürnberger den Ausgleich. Philippe Dupuis schoss listig hinter dem Schwenninger Kasten Verteidiger Jussi Timonen an, da gab es für Goalie Dustin Strahlmeier nichts zu halten.

45 Sekunden waren im zweiten Drittel gespielt, da markierte Giliati nach schönem Zuspiel von Marcel Kurth das 3:2. Doch die Franken hatten wieder die passende Antwort parat. Reimer zog ab und im Nachschuss war erneut Weiß erfolgreich. Kurz darauf zog Shawn Lalonde ab und Brandon Segal hielt erfolgreich seinen Schläger in den Schuss – 3:4.

Dann rückten die Schiedsrichter in den Mittelpunkt. Kapitän Simon Danner musste nach einem fairen Check in die Kühlbox. Nürnberg nahm das Geschenk an, Dane Fox traf in Überzahl zum 5:3 aus Gästesicht.

Philip McRae vergab zu Beginn des dritten Drittels gegen den reaktionsschnellen Treutle. Dann wieder schwaches Abwehrverhalten der Schwäne, Chad Bassen gab auf Will Acton, der an alter Wirkungsstätte zum 3:6 einnetzte.

Bittner vorzeitig vom Eis

Bittner kassierte umstritten zwei plus zwei Strafminuten. Die Nürnberger nahmen wieder das Geschenk an, allerdings unter gütiger Mithilfe von Strahlmeier der die Scheibe von Fox rutschen ließ. Danach musste Bittner nach einer Aktion gegen Oliver Mebus ebenfalls umstritten mit fünf Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe ganz vom Eis. „Aufhören, aufhören“, skandierten die SERC-Fans. Weiß, der einst in Schwenningen das Eishockey spielen erlernte, erzielte sein drittes Tor. Wütend verließ Strahlmeier den Schwenninger Kasten, für ihn kam in den letzten zwei Minuten Wölfl.

Bereits am Dienstag spielen die Wild Wings um 19:30 Uhr in Krefeld .

Tore: 1:0 (6. Minute) Höfflin (Rech), 1:1 (7.) Weiß (Rech), 2:1 (11.) Bartalis (Bittner), 2:2 (15.) Dupuis, 3:2 (21.) Giliati (Kurth), 3:3 (22.) Weiß (Reimer), 3:4 (26.) Segal (Lalonde), 3:5 (32.) Fox, 3:6 (48.) Acton (Bassen), 3:7 (50.) Fox, 3:8 (57.) Weiß. - Strafen: Schwenningen 15 plus Spieldauerdisziplinarstrafe Bittner, Nürnberg acht Minuten. - Schiedsrichter: Marc Iwert (Harsefeld) und Andre Schrader (Dorsten). - Zuschauer: 3300.