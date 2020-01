Die Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey-Liga nach vier Heimsiegen in Folge auch in der Helios-Arena wieder einmal verloren: Die Sundblad-Truppe unterlag am Sonntagabend den Eisbären Berlin mit 3:5 (2:3, 1:1, 0:1).

Die Wild Wings spielten in derselben Aufstellung wie bei ihrer 1:3-Niederlage am Freitag in Iserlohn. Simon Danner musste nach seiner langen Verletzungspause erneut draußen bleiben. Danner ist seit 2014 in Schwenningen und somit der dienstälteste Wild-Wings-Spieler.

Nach beiderseitigem Abtasten gingen die Berliner in der achten Minute in Front. Marcel Noebels spielte einen schönen Pass in die Schnittstelle und Leo Pföderl versenkte die Scheibe hinter Dustin Strahlmeier eiskalt. Anschließend hatte Lukas Reichel das 0:2 auf dem Schläger, Strahlmeier war aber zur Stelle. Die Wild Wings agierten in Überzahl, Dylan Yeo verpasste aber den möglichen Ausgleich. Dann ein fataler Scheibenverlust von Yeo, Pierre-Cedric Labrie traf zum 0:2.

Die Gastgeber zeigten sich jedoch wenig geschockt. In der 14. Minute kamen die Schwäne in Überzahl zum Anschlusstor. Markus Poukkula scheiterte noch am Eisbären-Goalie Sebastian Dahm, aber im Nachfassen konnte Alexander Weiß einschießen. Zwei Zeigerumdrehungen weiter glichen die Hausherren aus. Torschütze war erneut Weiß, der sein achtes Saisontor bejubelte. Die Schiedsrichter gaben den Treffer nach Videobeweis. Doch damit war die Torflut im ersten Drittel noch nicht beendet. Die Eisbären agierten im Powerplay und Reichel drückte den Puck aus kurzer Entfernung über die Linie.

Yeo hatte auch im zweiten Drittel den Ausgleich auf dem Schläger, vergab aber erneut. Auf der anderen Seite kam Florian Kettemer in eine gute Schussposition, Strahlmeier war aber zur Stelle. Anschließend agierte der SERC in Überzahl. Matt Carey erzielte gekonnt sein sechstes Saisontor. In der 36. Minute gingen die Hauptstädter aber erneut in Front. Pföderl traf zunächst völlig frei den Pfosten, konnte dann aber doch noch einnetzen. Die 100 mitgereisten Berliner Fans jubelten.

Zu Beginn des dritten Drittels agierten die Wild Wings in doppelter Überzahl, kamen aber nicht zum Ausgleich. Dann ließen aber auch die Berliner zwei Überzahlspiele liegen. Es blieb spannend. Landon Ferraro vergab bei fünf gegen fünf, Strahlmeier hielt toll. Eineinhalb Minuten vor Schluss nahmen die Schwenninger den Torwart vom Eis. 63 Sekunden vor dem Ende traf Ferraro mit seinem zweiten Tor in den leeren SERC-Kasten zur Entscheidung.