Wild Wings unterliegen den Adlern 1:4

Schwenninger Wild Wings – Adler Mannheim 1:4 (0:2, 1:0, 0:2). Die Partie begann mit 45-minütiger Verspätung, der Mannschaftsbus der Adler stand zunächst auf der Autobahn bei Heilbronn und dann auch noch bei einem Unfall am Schwenninger Messegelände im Stau. Erst um 18.51 Uhr fuhr der Bus vor der Helios-Arena vor. SERC-Trainer Niklas Sundblad hatte seine Reihe für das Derby etwas umgebaut, brachte Kapitän Turnbull neben Olimb und Bassen. Die weiteren Reihen: Karachun – Tylor Spink – Tyson Spink; Görtz – Möchel – Lundh; Pfaffengut – Hadraschek – Cerny. „Absteiger, Absteiger!“, skandierten die 150 mitgereisten Mannheimer Fans schon vor dem Anpfiff. Die Wild Wings bekamen aber früh ein Überzahlspiel, Nicolas Krämmer musste auf die Strafbank. „Auf geht’s Jungs vom Neckar schießt ein Tor!“, sangen die Schwenninger Fans im propenvollen Stehplatzbereich. Ken André Olimb und Maximilian Hadraschek brachten jedoch den Puck nicht an Goalie Felix Brückmann vorbei. Auf der anderen Seite vergab Matthias Plachta aus kurzer Entfernung gegen Keeper Joacim Eriksson. Die Spink-Zwillinge kombinierten schnell, aber auch sie brachten das Spielgerät nicht unter. Dann musste Tylor Spink auf das Sünderbänkchen. Mannheim zog ein spielerisch ganz starkes Powerplay auf und Plachta lochte nach Zuspiel von Jordan Szwarz zum 0:1 ein (13.). Borna Rendulic verpasste das 0:2 ebenso wie Luca Tosto der die Latte traf. Die Adler waren spielerisch klar überlegen. In Überzahl markierte Rendulic das die Zwei-Toreführung (18.). Zu Beginn des zweiten Drittels besaßen die Gäste eine gute Chance auf das 0:3, Markus Eisenschmid traf aber nur den Pfosten. Dann mussten mit Sinan Akdag und Jordan Szwarz zwei Mannheimer auf die Strafbank. Die Schwäne münzten das doppelte Überzahlspiel in den Anschlusstreffer um. Travis Turnbull hatte geschossen und Boaz Bassen war im Nachschuss erfolgreich. Anschließend musste Brückmann ein super Fanghandparade gegen Tylor Spink zeigen. Auch Turnbull brachte die Scheibe anschließend nicht am Mannheimer Schlussmann vorbei. Das Derby versprach für das Schlussdrittel viel Spannung. In der 45. Minute hämmert Jason Bast den Puck zum3:1für die Adler in den Winkel. Das 1:4 erzielte Korbinian Holzer in der 59. Minute. - Tore: 0:1 13. Minute Plachta (Szwarz, Wohlgemuth), 0:2 18. Rendulic (Lehtivouri, Dawes), 1:2 23. Bassen (Turnbull), 1:3 45. Bast, 1:4 59. Korbinian Holzer. - Strafen: Schwenningen 12 Minuten, Mannheim 14 Minuten. - Schiedsrichter: Lasse Kopitz (Iserlohn) und Stephen Reneau (USA). - Zuschauer: 4474.