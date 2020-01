Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) gegen die Düsseldorfer EG verloren. Damit blieben die Neckarstädter auch im fünften Spiel seit dem überraschenden 2:0 gegen Tabellenführer EHC Red Bull München ohne Punkte.

Bei den Wild Wings lief der 19-jährige David Cerny aus der U 20, frisch mit einem deutschen Pass ausgestattet, erstmals bei den Profis auf. Angreifer Troy Bourke musste wegen einer Leistenverletzung passen.

Eine Zeigerumdrehung später gingen die Wild Wings in Front

Die Düsseldorfer leisteten sich in der Anfangsphase zwei überflüssige Strafzeiten. Die Schwenninger konnten mit dem Überzahlspiel aber jeweils nichts anfangen. Beinahe wäre die DEG sogar in Unterzahl in Führung gegangen. Tobias Eder schoss bei einem Alleingang aber einen Meter neben den von Dustin Strahlmeier gehüteten SERC-Kasten.

In der zehnten Minute war es ausgerechnet Cerny, der die erste gute Chance für die Einheimischen besaß. Der Youngster zog per Rückhand ab, Nationaltorwart Mathias Niederberger war aber zur Stelle. In der 14. Minute traf auf der anderen Seite Marc-Anthony Zanetti nur das Außennetz. Eine Zeigerumdrehung später gingen die Wild Wings in Front.

Ken Andre Olimb hatte den Puck verloren und der freistehende Mike Blunden hatte keine Mühe das Spielgerät zu versenken. Dylan Yeo hatte kurz vor Ablauf des ersten Drittels sogar das 2:0 auf dem Schläger, vergab aber.

Im zweiten Drittel besaßen die Düsseldorfer mehr Spielanteile. Strahlmeier hielt aber stark. Der Schlussmann war gegen Leon Niederberger und Eder auf dem Posten. In einer Partie auf mäßigem DEL-Niveau mit viele Fehlpässen holte Benedikt Brückner dann mal zu einem Direktschuss aus. Niederberger, der zur kommenden Saison zu den Eisbären Berlin wechseln wird, ließ sich aber nicht bezwingen. Auf der anderen Seite zeigte Strahlmeier gegen Alexander Barta und Johannes Huß starke Paraden.

Nur 45 Sekunden nach der zweiten Drittelpause war er aber geschlagen. Luke Adam glich für Düsseldorf aus. Beinahe hätte der DEG-Akteur aus Schwenninger Sicht Wiedergutmachung für sein Tor betrieben. Seinen Fehlpass in die Mitte konnte Blunden aber nicht nutzen.

Maximilian Kammerer entschied letztlich die Partie

Nach 52 Minuten wurde Daniel Paffengut von Mark Fraser angespielt. Der Angreifer konnte mit dem schönen Pass aber nichts anfangen. In der Folge waren die Gäste dem Siegtreffer näher. Maximilian Kammerer entschied letztlich die Partie mit seinem Treffer in der 57. Minute zugunsten der Düsseldorfer.