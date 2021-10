Wild Wings unterliegen Bremerhaven nach Penaltyschießen

Die Wild Wings haben am Sonntag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine unglückliche 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)-Heimniederlage nach Penaltyschießen gegen die Fischtown Pinguins hinnehmen müssen.

Der Bremerhavener Vladimir Eminger zog früh eine Zweiminutenstrafe wegen Spielverzögerung. SERC-Neuzugang Tomas Zaborsky passte auf Max Görtz, der brachte die Scheibe aber nicht unter. Pinguins-Torwart Brandon Maxwell zeigte eine Glanzparade gegen Daniel Pfaffengut. Das Powerplay der Bremerhavener durch eine Überzahl währte nur kurz, denn auch Mitchell Wahl wurde in die Kühlbox geschickt. Maximilian Adam musste wenig später mit einer blutenden Wunde am Auge das Eis verlassen, konnte im zweiten Drittel aber weiterspielen.

In der 26. Minute fiel die Führung für die Wild Wings. Alexander Karachun war mit einem Rückhandschuss erfolgreich. Die Bremerhavener antworteten mit wütenden Angriffen, trafen aber nicht. Auf der anderen Seite hatte Marius Möchel die Großchance auf das 2:0 für Schwenningen. Doch dann war der Puck im Bremerhavener Gehäuse. Die Referees gaben nach Videobeweis den Treffer von Maximilian Hadraschek aber wegen Torwartbehinderung nicht. Der Bremerhavener Verteidiger Dietz musste kurz darauf auf die Strafbank. Die Schwenninger verpassten die Vorentscheidung. Görtz hatte mit einem Lattenschuss Pech. Ramage musste bei Schwenningen, Dominik Uher bei Bremerhaven verletzungsbedingt raus. Für Ramage rückte Möchel vom Sturm in die Verteidigung.

Mitte des dritten Drittels kamen die Norddeutschen zum Ausgleich. Die Gäste gewannen das Bully vor Eriksson und Jan Urbas lochte trocken ein. Doch die Schwenninger hatten die passende Antwort durch Daniel Pfaffengut parat. Doch die Fischtown Pinguins kamen zum Ausgleich. Jeglic verlud nach Pass von Urbas Goalie Eriksson.

Es ging in die Verlängerung und erstmals für Schwenningen in dieser Saison ins „shoot-out“. Travis Turnbull traf für den SERC, aber auch Mauermann war für Bremerhaven erfolgreich. Olimb scheiterte an Maxwell. Jeglic traf Eriksson durch die Beine ins Netz. Zaborsky musste treffen und traf. Urbas verwandelte aber auch und so sicherte sich Bremerhaven den Zusatzpunkt.