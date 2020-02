Die Wild Wings haben am Sonntagabend in der Deutschen Eishockey-Liga bei den Nürnberg Ice Tigers 2:5 (0:2, 1:0, 1:3) verloren.

Die Wild Wings brachten nur 20 Mann auf den Spielberichtsbogen. Youngster David Cerny lief bei der Schwenninger U20 auf, die mit zwei Siegen in Landsberg (Ergebnisse 6:3 und 5:1) Platz eins in der DNL III vorzeitig sicherten und ab Mitte März die Aufstiegsspiele in die DNL II bestreiten darf. Der etatmäßige Verteidiger Mirko Sacher spielte im Sturm.

Boaz Bassen, der im Duell mit seinem Cousin Chad Bassen, welcher bei den Nürnberg Ice Tigers die Schlittschuhe schnürt, stand, kassierte zwei Strafminuten. Dann musste auch noch Daniel Weiß in die Kühlbox. 25 Sekunden spielten die Gastgeber in doppelter Überzahl, trafen aber nicht. Dies auch, weil der SERC ein gutes Unterzahlspiel zeigte. Als die Schwäne in sieben Sekunden wieder ganz komplett gewesen wären, traf Jack Skille mit einem platzierten Schuss zum 1:0. Hinten spielten die Schwenninger ganz ordentlich, nach vorne ging im ersten Drittel kaum etwas. In der 13. Minute erhöhten die Nürnberger auf 2:0. Es war eine Co-Produktion von zwei Ex-Schwänen, Verteidiger Tim Bender zog ab und Will Acton fälschte unhaltbar gegen seinen Ex-Goalie Dustin Strahlmeier ab.

Im zweiten Drittel agierten die Ice Tigers mit weniger Intensität, waren zu passiv. Der junge Julian Kornelli besaß die große Chance zum Anschlusstreffer, scheiterte aber an Nationaltorwart Niklas Treutle. Auf der anderen Seite hätte Skille, die starke Nachverpflichtung der Nürnberger die immerhin über die Erfahrung von 374 NHL-Spielen verfügt, gegen den allerdings aufmerksamen Strahlmeier beinahe das 3:0 gemacht. Dann erneutes Überzahlspiel für Schwenningen. Treutle wehrte zweimal gegen Christopher Fischer ab. Einen eher harmlosen Rückhandschuss aus spitzem Winkel von Weiß ließ der Nürnberger Keeper dann aber in der 40. Minute zum 2:1 passieren.

Als Mirko Sacher in der 46. Minute der 2:2-Ausgleich gelang, durften die Gäste auf etwas Zählbares hoffen. Doch in den Schlussminuten waren die Gastgeber stärker. Reimer sorgte in dder 55. Minhute für die 3:2-Führung. Als der Schwenninger Trainer niklas Sundblad seinen Torhüter vom Eis nahm, erhöhten die Gastgeber in der letzten Minute durch Brown und Reimer mit Schüssen ins leere Tor auf 5:2.

Tore: 1:0 (11. Minute) Skille (Fischbuch, Buck), 2:0 (13.) Minute Acton (Bender, Reimer), 2:1 (40.) Weiß (Fischer, Cannone), 2:2 (46.) Sacher (Pfaffengut, Schiemenz), 3:2 (55.) Reimer (Bender, Acton), 4:2 (60.) Brown, 5:2 (60.) Reimer. - Strafen: Nürnberg 6, Schwenningen 10 Minuten. - Schiedsrichter: Lasse Kopitz (Iserlohn) und Markus Schütz (Bad Aibling). - Zuschauer: 3484.