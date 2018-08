Die in der Deutschen Eishockey-Liga spielenden Schwenninger Wild Wings befinden sich seit Donnerstag im Trainingslager in Kreuzlingen und nehmen dort am Bodensee-Cup teil. Am Samstag geht es um 15.30 Uhr gegen Ravensburg, am Sonntag gegen Kloten oder Thurgau.

„Das Ergebnis der Partie interessiert mich weniger. Ich möchte in erster Linie wieder etwas mehr Struktur in unserem Spiel als noch im Test in Freiburg sehen“, so Trainer Pat Cortina. Die „special teams“ also Über- und Unterzahlspiel, habe man bislang noch gar nicht trainiert. „Wir haben fünf gegen fünf gespielt, Offensiv- und Defensivspiel, aber noch nicht Über- und Unterzahl“, so der Schwenninger Zampano. „Ich werde die Reihen neu mischen, ich will viel ausprobieren“, so Cortina. Einzig die Sturmpaare Mirko Höfflin und Neuzugang Rihards Bukarts, sowie Neuzugang Philip McRae und Stefano Giliati, die gegen Freiburg schon gut harmonierten, will der Schwenninger Übungsleiter zusammen lassen.