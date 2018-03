Die Eishockey-Cracks der Wild Wings gastieren am Mittwoch um 19 Uhr in ihrer Generalprobe zum Saisonendspurt beim schweizerischen A-Ligisten HC Lausanne.

Nach drei freien Tagen haben die Wild Wings am Montagabend das Training in Schwenningen wieder aufgenommen. Noch nicht dabei waren die Nationalspieler Istvan Bartalis (Ungarn) und Anthony Rech (Frankreich), die bei ihren Nationalmannschaften weilten. Bartalis verletzte sich und konnte beim Turnier in Polen für die Ungarn nicht auflaufen. SERC-Trainer Pat Cortina: „Ich habe mit Bartalis gesprochen, er ist zuversichtlich, dass er bis zum Mannheim-Spiel am Mittwoch, 28. Februar, wieder fit ist.“

Bartalis wird in Lausanne nicht auflaufen und auch Rech wird geschont. Außerdem fallen die angeschlagenen Tobias Wörle und Marc El-Sayed sowie der erkältete Torhüter Marco Wölfl aus.