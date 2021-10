Wild Wings siegen gegen Berlin

Die Wild Wings haben zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in Berlin gewonnen, schlugen am Freitag den deutschen Meister Eisbären Berlin mit 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). Max Görtz, Colby Robak und Tylor Spink trafen.

Der von den Wild Wings umworbene Stürmer Mark Zengerle stand am Freitag nicht im Eisbären-Kader. Laut ZDF-Videotext wurde der Deutschamerikaner positiv auf Corona getestet.

Für Frank Hördler war es das 925. DEL-Spiel für die Eisbären Berlin, damit hat er eine Partie mehr als das Eisbären-Idol Sven Felski bestritten. Für Tomas Zaborsky hingegen stand das erste Spiel für die Wild Wings auf dem Programm. Beide Teams tasteten sich zunächst ab. Dann eine erste übersichtliche Situation vor dem Schwenninger Kasten, Parker Tuomie brachte die Scheibe aber gegen Goalie Joacim Eriksson nicht unter. Insgesamt fehlte zunächst das Tempo und die Dynamik in der Partie, die so vor sich hinplätscherte.

Dann Mitte des ersten Drittels eine erste Strafe, SERC-Stürmer Max Görtz musste für zwei Minuten raus. Anschließend kassierte auch noch Ken André Olimb eine kleine Strafe. So durften die Berliner für 50 Sekunden in doppelter Überzahl ran. Leo Pföderl hatte aber nicht genau genug gezielt. Die Schwäne gingen mit ihrer ersten Möglichkeit gleich in Front. Görtz hatte Zaborsky angespielt, der Neue legte gekonnt zurück auf Görtz und der versenkte die Scheibe mit seinem sechsten Saisontreffer gegen Tormann Mathias Niederberger. Eisbären-Verteidiger Eric Mik zog im zweiten ab, Eriksson hatte etwas Mühe konnte letztlich den Puck aber abwehren. Auf der anderen Seite blieb Niederberger gegen Johannes Huß Sieger. Olimb hatte das 2:0 für Schwenningen auf dem Schläger, der Norweger wartete lange mit dem Abschluss, konnte aber Nationaltorwort Niederberger nicht überwinden.

Die Begegnung nahm Fahrt auf. Simon Després scheiterte an Eriksson und Alexander Karachun an Niederberger. Zaborsky, der durchaus zu gefallen wusste, vergab zwei Einschusschancen. Der aus dem SERC-Nachwuchs stammende Eisbären-Verteidiger Kai Wissmann kassierte zwei Strafminuten. Olimb zog direkt ab, aber der Berliner Torwart hatte aufgepasst. Zaborsky meinte vor dem letzten Drittel: „Es läuft gut in meinem ersten Spiel für Schwenningen, auch wenn es anstrengend ist und mir die Beine weh tun. Wir müssen jetzt weiter viel Schlittschuh laufen und weiter zum Tor ziehen, um Chancen zu bekommen.“

Zu Beginn des letzten Drittels Überzahlspiel für die Wildschwäne. Tyson Spink traf aber nur die Latte. Wer als Eisbären-Fan auf nun viel Power und Druck der Einheimischen gehofft hatte, wurde enttäuscht. Wissmann rutschte die Scheibe vom Schläger. Indes, die Schwenninger verteidigten auch sehr gut und konzentriert. Doch dann war es ausgerechnet der gebürtige Schwenninger Wissmann, der an seinem 25. Geburtstag den Puck von der blauen Linie zum Ausgleich in die Maschen hämmerte. Indes, der Treffer war umstritten, es schien als habe unmittelbar davor eine Abseitssituation der Berliner vorgelegen.

Mit dem Ausgleich wurden die Hauptstädter stärker. Doch dann schlenzte Colby Robak von der blauen Linie und der Puck schlug zur 2:1-Führung für Schwenningen ein (58.). Matt White hatte den Ausgleich auf dem Schläger, aber Eriksson reagierte sensationell. Die Berliner zogen den Torwart. Tylor Spink traf in den leeren Kasten der Einheimischen zur Entscheidung. Robak nach der Schlusssirene: „Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns. Wir wollten die Dinge einfach halten, das ist uns gelungen. Joacim Eriksson hat uns mit seinen Paraden natürlich sehr geholfen.“

Die Wild Wings empfangen am Sonntag, 16.30 Uhr, die Fischtown Pinguins Bremerhaven und wollen nachlegen.