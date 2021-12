Wild Wings setzen auf Allrounder Möchel

Für die Schwenninger Wild Wings stehen am Wochenende zwei Spiele auf dem Programm. Zunächst gastiert der SERC am Freitag, 19.30 Uhr, bei den Grizzlys Wolfsburg. Dann empfangen sie am Sonntag, 16.30 Uhr, die Straubing Tigers. Anstelle des gesperrten Will Weber rückt Marius Möchel vom Sturm wieder in die Verteidigung.

Im ersten Spiel müssen sich die Schwenninger auf einiges einstellen. Die Niedersachsen sind mit 49 Punkten aus 28 Spielen Tabellenfünfter und haben mit Christopher DeSousa mit 34 Punkten (19 Tore/15 Assists) den Topscorer der DEL in ihren Reihen. „Wir wissen, dass Wolfsburg wie die Feuerwehr kommen und ein Offensivspektakel veranstalten möchte. Wir konnten Wolfsburg aber schon einmal zähmen. Dazu müssen wir aber disziplinierter als in Iserlohn sein“, sagt Christof Kreutzer, Trainer der Wild Wings.

Zumal die Grizzlys noch etwas gutzumachen haben. Wolfsburg musste zuletzt zwei Pleiten in Straubing (2:5) und gegen Bremerhaven (0:4) hinnehmen. Die Duelle mit Schwenningen endeten jeweils mit einem 1:0-Erfolg für die jeweilige Heimmannschaft.

Will Weber wurde aufgrund seines Bandenchecks beim 4:3-Sieg nach Verlängerung in Iserlohn für beide Wochenendspiele gesperrt. Für Weber rückt Allrounder Marius Möchel vom Sturm wieder in die Abwehr der Schwenninger, die mit im Schnitt 12,75 Strafminuten das unfairste Team der Liga sind. Ob Tyson Spink am Freitag schon wieder mitwirken kann ist fraglich, eventuell reicht es auf den Sonntag.

Die Straubing Tigers sind mit 34 Zählern aus 25 Begegnungen Tabellenneunter, Schwenningen mit 31 Zählern aus 28 Begegnungen Vierzehnter. Am Dienstag unterlagen die Niederbayern in Düsseldorf 3:4 nach Verlängerung. Diese Niederlage war extrem bitter, hatte Straubing schon 2:0 geführt und lag fünf Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit noch 3:2 vorne. Bester Scorer der Tigers ist der Kanadier Michael Connolly mit 28 Punkten (zehn Tore/18 Assists) aus 24 Spielen. Die bisherigen beiden Saisonduelle gewannen die Neckarstädter 2:1 und 5:2.

„Obwohl wir Straubing zweimal geschlagen haben, wird das Spiel alles andere als ein Selbstläufer. Die powern, haben ein sehr gutes Überzahlspiel und ganz wichtig für sie ist auch, dass Andi Eder wieder an Bord ist“, sagt Kreutzer. John Ramage, der mit 13 Zählern (null Tore/13 Vorlagen) punktbester Schwenninger Verteidiger ist, sieht wie Kreutzer die Wild Wings auf dem richtigen Weg. Der 30-jährige US-Amerikaner: „Im bisherigen Saisonverlauf hatten wir Höhen und Tiefen. Viele enge Spiele haben wir verloren, weil wir Probleme mit dem Tore schießen hatten. Die Partie gegen Iserlohn war aber gut. Auf die können wir aufbauen und da sollten wir das Momentum mitnehmen und ähnlich jetzt auch am Wochenende agieren.“

Ein kleines Fragezeichen steht übrigens hinter dem Einsatz von Torwart Joacim Eriksson in Wolfsburg. Der junge Sohn des Schweden ist erkrankt, liegt im Krankenhaus. Kreutzer: „Joacim kann mich Tag und Nacht anrufen, wenn es so wäre, dass er bei seinem Sohn bleiben müsste, dürfte er das selbstverständlich. Wir gehen aber davon aus, dass er nach Wolfsburg mitfahren kann.“

Sowohl Mitarbeiter der Geschäftsstelle als auch Teile der Lizenzspieler der Wild Wings waren in den vergangenen Tagen bei Mannschaftsarzt Christian Benzing, um sich die Auffrischung gegen das Coronavirus injizieren zu lassen. In den kommenden Tagen werden weitere Mitglieder der Organisation folgen.

„Ich habe mich boostern lassen, weil ich als junger Mensch auch meinen Teil zum Schutz der Gesellschaft beitragen möchte. Die Impfung hat mich in keiner Weise negativ in meiner sportlichen Leistungsfähigkeit beeinflusst und ich kann nur dafür werben, sich boostern oder generell impfen zu lassen“, sagt Youngster Manuel Alberg.

„Wir haben das Thema Impfen, gemeinsam mit unseren Teamärzten, seit Saisonbeginn stark in den Fokus gerückt. Wann immer es der Spielplan zulässt, werden wir nun nach und nach auch das Boostern fortsetzen“, fasst Teammanager Hendrik Kolbert zusammen.