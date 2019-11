Die Schwenninger Wild Wings haben am Freitagabend beim ERC Ingolstadt mit 3:6 (4:0, 2:0, 0:3) verloren.

Déjà-vu-Erlebnis für die Wild Wings gegen Ingolstadt: Im ersten Saisonspiel lag man gegen die Audistädter bei der 4:10-Niederlage mit 0:5 hinten, diesmal hieß es nach zehn Minuten 4:0 für Ingolstadt.

Der gefährliche Schachzug von Trainer Paul Thompson, Torwart Dustin Strahlmeier nach seinem besten Saisonwochenende eine Pause zu gönnen, ging voll in die Hose. Praktisch jeder Schuss war bei Ersatzmann Ilya Sharipov ein Treffer. Der 24-Jährige musste nach dem 4:0 den Kasten für Strahlmeier räumen. Die Schwenninger Nummer eins konnte sich dann gleich mit einigen Paraden auszeichnen. Die Wild Wings spielten viel zu passiv. In der fünften Minute schoss Fabio Wagner in den Winkel zum 1:0. In der neunten Minute traf Matt Bailey ins kurze Eck, klarer Fall von Torwartfehler. 37 Sekunden später ein schöner Angriff der Schanzer, den Tim Wohlgemuth auf Pass des Ex-Schwenninger Mirko Höfflin mit dem 4:0 abschloss. Nicht einmal eine Minute später fiel Mike Blunden im gegnerischen Drittel auf das Eis, die Gastgeber fuhren einen Break und Brandon Mashinter erzielte das 4:0. Die Gäste besaßen danach immerhin auch zwei Torchancen. Dylan Yeo und Julian Kornelli brachten den Puck aber nicht an Panther-Keeper Jochen Reimer vorbei.

Nur 45 Sekunden waren im zweiten Drittel gespielt, da erhöhten die Ingolstädter auf 5:0. Brett Olson lochte ein. Und das muntere Scheibenschießen ging weiter. Wagner machte in der 25. Minute im Nachschuss das halbe Dutzend voll. Immerhin, Schwenningen kam jetzt auch zu einigen Offensivaktionen. Es waren teils sogar hochkarätige Chancen, die die Gäste besaßen. Aber weder Troy Bourke noch Markus Poukkula noch Mirko Sacher brachte die Scheibe an Tormann Reimer vorbei.

Dann gelang dem SERC im letzten Drittel doch noch etwas. Hadraschek in der 46. und Cannone in der 49. Minute erzielten die ersten beiden Wild-Wings-Treffer des Abends. Auch weil Ingolstadt nur noch das Nötigste machte und ein paar Gänge runter schaltete. Cannone machte in der 57. Minute sogar noch das 6:3.

Am Sonntag, 16.30 Uhr, empfangen die Wildschwäne die Krefeld Pinguine. Im Kellerduell muss natürlich eine ganz andere Leistung her.