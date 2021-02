Die Wildschwäne haben am Sonntag einen ungefährdeten 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)-Heimsieg gegen den Tabellenletzten Nürnberg einfahren können. Die Schwäne überzeugten in Offensive und Defensive.

Bei den Wild Wings kehrten die verletzten Verteidiger Benedikt Brückner und Dylan Yeo und auch Stürmer Travis Turnbull zurück. Angreifer Tyson Spink hatte seine zwei Spiele Sperre abgesessen. Allerdings fiel neben dem langzeitverletzten Stürmer Darin Olver auch noch Abwehrspieler Emil Kristensen aus. Der Däne hat Probleme mit der Schulter ihm droht eine längere Pause.

„Wir müssen heute gewinnen, wenn wir in die Play-offs wollen“, sagte SERC-Trainer Niklas Sundblad unmittelbar vor Anpfiff. Gleich zu Beginn kassierte aber der wiedergenesene Kapitän Turnbull zwei Strafminuten. Der ehemalige DEL-Torjäger Patrick Reimer zog zweimal hart ab, Wild-Wings-Goalie Joacim Eriksson war aber auf dem Posten. Auf der anderen Seite wären den Spink-Zwillingen bei einem Konter beinahe das 1:0 gelungen. Die Schwenninger Führung fiel in der zwölften Minute. Troy Bourke überraschte Nationaltorwart Niklas Treutle mit einem Schuss ins kurze Eck. Es war bereits das siebte Saisontor für den SERC-Topscorer. Tylor Spink hätte dann das 2:0 machen müssen, brachte den Puck aber nicht über den Schoner des auf dem Eis liegenden Treutle. Anschließend Powerplay für die Neckarstädter. Nach präzisem Pass von Verteidiger Christopher Fischer schloss Turnbull gekonnt ab. Es war der vierte Saisontreffer für den Kapitän. Zum Ende des ersten Drittels Überzahlspiel für Nürnberg, doch der Tabellenletzte war zu harmlos.

Die Lebkuchenstädter zeigten sich zu Beginn des zweiten Drittels durchaus bemüht heranzukommen, nur gelingen wollte dem Ligaschlusslicht kaum etwas. Ganz anders die Wild Wings die sowohl in der Defensive als auch in der Defensive überzeugen konnten. Marius Möchel hatte abgezogen und Maximilian Hadraschek staubte mit seinem zweiten Saisontor zum 3:0 ab (29.). Und die Wildschwäne legten noch eins drauf. Der junge David Cerny schloss in der 37. Spielminute einen kraftvollen Alleingang mit dem 4:0 ab. Es war der zweite Saisontreffer für den 20-Jährigen. In der 44. Spielminute das Ehrentor für Nürnberg, Luke Adam traf nach Vorarbeit von Daniel Schmölz. Anschließend noch ein Überzahlspiel für die Ice Tigers, Thomas Gilbert hatte mit einem Pfostenschuss Pech. Dann flogen noch die Fäuste. Der Nürnberger Dane Fox kassierte zwei plus zwei plus zehn Strafminuten. Nach drei Niederlagen in Folge, konnten die Schwäne also im Kampf um die Play-off-Plätze diesen wichtigen Sieg einfahren und sich zurückmelden. Die Nürnberg Ice Tigers verloren hingegen zum neunten Mal in Folge und sind chancenlos. Am Mittwoch gastieren die Wild Wings beim Tabellenvorletzten Straubing Tigers.