Die Wild Wings haben am Sonntagabend in der Deutschen Eishockey-Liga beim ERC Ingolstadt 3:4 (0:1, 1:1, 2:2) verloren. Für die Schwenninger war es gegen die Audistädter die vierte Niederlage im vierten Spiel.

Die Hausherren kamen gleich in der ersten Minute zu einem Alleingang durch Brandon Mashinter, der Kanadier schoss aber am von Strahlmeier gehüteten Schwenninger Kasten vorbei. In der 15. Minute gingen die Ingolstädter in Front. Alexander Weiß fabrizierte im gegnerischen Drittel einen Fehlpass und die Gastgeber spielten schnell und präzise, Fabio Wagner lochte auf Pass von Kristopher Foucault ein. In der 18. Minute die einzige Chance der Wild Wings im ersten Drittel. Die war allerdings hochkarätig. Julian Kornelli kam frei zum Schuss und zwang Goalie Jochen Reimer zu einer sensationellen Fußparade.

Zu Beginn des zweiten Drittels erhöhten die Audistädter auf 2:0. David Elsner schoss aus kurzer Entfernung ein (22.). Doch die Wild Wings gaben sich nicht geschlagen. Der auffälligste Schwenninger, der schwedische Angreifer Thuresson, erzielte mit dem Rücken zu Keeper Reimer stehend, das Anschlusstor. So wurde es wieder spannend. „Wir haben hier nichts zu verlieren, können nur gewinnen“, sagte Thuresson vor Beginn des Schlussdrittels.

Im letzten Drittel waren 111 Sekunden gespielt, da glich Thuresson in Überzahl zum 2:2 aus. In der Schlussphase ging es dann noch einmal turbulent zu. Die Ingolstädter nutzten ein Überzahlspiel, Bourke saß auf der Strafbank, in der 49. Minute durch Olson zum 3:2. Und als Weiß wegen hohen Stocks in die Kühlbox musste, erhöhte Foucault 104 Sekunden vor dem Ende auf 4:2. Als Strahlmeier das Tor verlassen hatte, gelang Blunden 64 Sekunden vor Ablauf des Spiels zwar noch der dritte Treffer für die Wild Wings, zu mehr reichte es aber nicht mehr.

Nun steht auch fest, wohin Torwart Dustin Strahlmeier wechselt, nämlich zum Ligakonkurrenten Grizzlys Wolfsburg, bei dem er schon lange im Gespräch war. Der 27-Jährige unterschrieb bei den Niedersachsen einen Zwei-Jahresvertrag und wird dort unter seinem alten Trainer Pat Cortina spielen. „Strahlie“ soll zusammen mit Chet Pickard, der über einen deutschen Pass verfügt, ein starkes Torwartduo bilden. Goalie Felix Brückmann wechselt von Wolfsburg nach Mannheim.