Bei den in der Deutschen Eishockey-Liga spielenden Schwenninger Wild Wings ist man bemüht, die Steigerung beim 3:5 in Wolfsburg nach dem Horrorstart (4:10 daheim gegen Ingolstadt) positiv zu werten. Gut möglich, dass doch noch ein neuer Verteidiger kommt.

„Wir haben am Sonntag schon viel besser als am Freitag gespielt“, sagte Wild-Wings-Sportmanager Jürgen Rumrich. Das ist zwar faktisch richtig, schlechter als bei der desolaten 4:10-Auftaktpleite gegen Ingolstadt konnte es in Wolfsburg ja auch nicht werden. Wobei der SERC bei den Grizzlys in den ersten Minuten Dampf machte und durch ein Tor von Jamie MacQueen nach nur 35 Sekunden schon in Front lag. „Wir sind richtig gut gestartet, dann haben wir aber zu viele Strafzeiten bekommen. Die Drei-gegen-Fünf-Unterzahlsituation haben wir noch gut überstanden, Dann lassen wir die Chance zum 0:2 aus und kriegen postwendend den Ausgleich“, so Rumrich.

Ähnlich sah es Trainer Paul Thompson: „Wir haben nach der Horror-Show vom Freitag gut angefangen, hatten mit dem frühen 1:0 das Momentum auf unserer Seite. Nach Gegentoren und auch eigenen Treffern waren wir aber nicht konzentriert genug. Unterm Strich waren es wieder zu viele Fehler.“ Rumrich: „Es war ein offenes Spiel, Punkte waren für uns drin. Wir haben aber zu viele individuelle Fehler gemacht.“

In der Tat. Die bösen Abwehrschnitzer des ersten Spieltages bekamen die Schwäne am zweiten auch nicht wirklich abgestellt. Verteidiger Mark Fraser stand erneut neben sich. Exemplarisch: Im zweiten Drittel schlug der Wild-Wings-Kapitän (zum Glück) unbedrängt neben den Puck, das hatte schon fast was von Slapstick. Und dann servierte er dem 224-fachen NHL-Spieler Alexander Johansson die Scheibe präzise auf den Schläger, so dass der nur zum 4:2 einzuschießen brauchte. Rumrich war freilich bemüht, Fraser, der schon gegen Ingolstadt eine unterirdische Leistung gebracht hatte, in Schutz zu nehmen. „Fehler sind ärgerlich, sie passieren, Mark hat in Wolfsburg insgesamt gut verteidigt, war schon stabil“, so Rumrich.

Torhüter nicht souverän

Wie steht es mit der Sicherheit von Torwart Dustin Strahlmeier? In der Vorbereitung wirkte der mit dem WM-Start ausgebootete Nationalkeeper wenig souverän. Gegen Ingolstadt holte er zumindest auch keine Unhaltbaren raus, wobei Ilya Sharipov, der noch in der Vorbereitung glänzte, auch keinen guten Auftritt hatte und ebenso fünf Gegentore schluckte. „Momentan ist die Torwartposition kein Thema für uns, gegen Ingolstadt waren alle Spieler schlecht“, so Rumrich. Allerdings sollte sich Strahlmeier tatsächlich schleunigst stabilisieren.

Nach der Knieverletzung von Simon Danner, der drei bis vier Monate ausfällt, erwischte es am Freitag beim Fight mit Hans Detsch Abwehrmann Dominik Bohac mit einer Oberkörperverletzung. Dem 29-Jährigen droht nun auch eine längere Zwangspause. Damit haben die Wild Wings aktuell nur noch sechs gesunde Verteidiger. Eigentlich höchste Zeit, zu reagieren und einen Verteidiger, der in der Lage ist, seine Position zu halten, zu verpflichten. Der Deutschkanadier Kyle Sonnenburg, den die Schwenninger nicht weiterverpflichten wollten, ist noch auf dem Markt. Den will Rumrich aber nicht zurückholen. „Falls Bohac länger ausfällt, sind auch noch andere als Sonnenburg auf dem Markt.“

Positive Ansätze gab es in beiden Spielen in der Offensive. Der hochgelobte erste Sturm mit Andreas Thuresson, Pat Cannone und Jamie MacQueen brachte zwar noch nicht ganz das, was man sich von ihm erwartet, einige Szenen waren aber vielversprechend. Vor allem natürlich die von MacQueen. Der Ex-Berliner traf in beiden Partien doppelt und führt die DEL-Torjägerliste nach zwei Spieltagen mit vier Treffern an.

Grizzlys-Trainer Pat Cortina war nach der 1:4-Auftaktniederlage bei den Eisbären Berlin glücklich, gegen seinen Ex-Klub gewonnen zu haben. „In den wichtigen Situationen waren wir hellwach. Ich bin über die drei Punkte sehr froh“, so Cortina.