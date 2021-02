Die Wild Wings haben am Donnerstag beim starken EHC Red Bull München eine knappe 3:4 (0:0, 0:2, 3:2)-Niederlage einstecken müssen. Die Wild Wings entwickelten zu spät ihren Offensivdrang.

Beide Teams tasteten sich zunächst ab, spielten vorsichtig. Dann ein unglücklicher Zusammenprall von EHC-Verteidiger Andrew MacWilliam mit Darin Olver. Der Schwenninger Stürmer krabbelte zunächst auf dem Eis, konnte nur gestützt die Spielfläche verlassen. Der 35-Jährige zog sich eine Unterkörperverletzung zu und kam nicht mehr. Cedric Schiemenz rückte in die Reihe zu Jamie MacQueen und Neuzugang Daniel Weiß. Beide Mannschaften neutralisierten sich weiterhin. Zum Ende des ersten Drittels übernahmen dann aber die Hausherren die Initiative. SERC-Torwart Patrik Cerveny musste sich bei guten Möglichkeiten von Frank Mauer und Kalle Kossila auszeichnen.

Die Münchner benötigten im zweiten Drittel lediglich 17 Sekunden, um in Front zu gehen. Die Scheibe lief blitzschnell über Zach Redmond und Mark Voakes und Trevor Parkes vollendete aus kurzer Entfernung. Anschließend kassierte Tylor Spink zwei Strafminuten. Und auch Parkes schlug wieder zu. Nach sehr gutem Powerplay traf der 29-jährige Kanadier bereits zum siebten Mal in dieser Spielzeit gegen die Wild Wings. Insgesamt war es bereits der 13. Saisontreffer für Parkes. Jetzt spielte nur noch München und man hatte fast den Eindruck, zumindest die Vorentscheidung war gefallen.

Yasin Ehliz versäumte es aber, das 3:0 zu markieren. SERC-Trainer Niklas Sundblad stellte seine Sturmreihen um. Die Wild Wings kamen endlich mit zwei Kontern zu Torchancen. Boaz Bassen brachte den Puck aber nicht unter und auch Tylor Spink konnte bei einem Alleingang das Spielgerät nicht an Goalie Reich vorbeischießen.

In der 33. Minute bejubelten die Gäste einigermaßen überraschend das Anschlusstor. Troy Bourke schoss dem auf dem Eis liegenden Münchner Verteidiger Daryl Boyle an den Schlittschuh und von dort fand der Puck den Weg ins Münchner Netz. Alexander Weiß hatte zu Beginn des dritten Drittels mit einem Pfostenschuss Pech. Das Tor fiel dafür auf der anderen Seite. Als eine Strafe gegen Schwenningen angezeigt war, spielt es der EHC Red Bull sehr gut aus und Patrick Hager hämmerte den Puck zum 3:1 ins Tornetz.

Doch die Wild Wings gaben sich noch nicht geschlagen. Maximilian Hadraschek ließ Verteidiger Redmond und Torwart Reich alt aussehen und traf zum 2:3 aus Gästesicht. Das gefiel wiederum Kalle Kossila nicht. Der Finne in Münchner Diensten überwand Cerveny zum 4:2 (49.). Dann musste Hager in die Kühlbox. Jamie MacQueen und Emil Kristensen brachte die Scheibe aber nicht an Reich vorbei. Andreas Thuresson ließ fünf Minuten vor Schluss mit seinem siebten Saisontor Schwenningen wieder hoffen. Und die Gäste bekamen ein neuerliches Überzahlspiel. Doch Kristensen traf die Scheibe nicht.

Dennoch es war jetzt noch richtig spannend geworden. 86 Sekunden vor Schluss zogen die Gäste ihren Torwart. Die Zeit lief Schwenningen aber davon. 16 Sekunden vor Schluss gab es noch einmal ein Bully im Münchner Drittel, der Puck kam aber nicht mehr auf den Red-Bull-Kasten und so siegten die Mannen aus der Isarmetropole. Nach der Schlusssirene gingen die Emotionen hoch. Tyson Spink und Keith Aulie kassierten noch Disziplinarstrafen. „Wir haben hier ein ordentliches Spiel abgeliefert, aber mit einer Niederlage kann man nie zufrieden sein“, sagte Ersatzkapitän Alexander Weiß. Am Sonntag, 17 Uhr, empfangen die Wild Wings die Augsburger Panther.