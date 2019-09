Die Schwenninger Wild Wings haben am Samstagabend gegen den ERC Ingolstadt mit 4:10 (0:5, 3:3, 1:2) verloren. Nach dem ersten Drittel führten die Gäste bereits mit 5:0.

Bei den Gästen fehlte der verletzte Verteidiger Ville Koistinen und der Ex-Schwenninger Stürmer Mirko Höfflin. Bei den Wild Wings mussten die Stürmer Maximilian Hadraschek und Julian Kornelli als überzählige Akteure auf die Tribüne.

Was die erwartungsfrohen Fans im ersten Drittel zu sehen bekamen, erschütterte sie zutiefst. Die Wild Wings traten brutal nervös auf. Die Spielstrukur stimmte nicht bei den Schwenningern, und so waren sie jedes Mal einen Schritt zu spät dran. Gleich nach dem Eröffnungsbully ein unnötiger Scheibenverlust von Mark Fraser. Der SERC-Kapitän setzte also gleich ein Zeichen, aber natürlich nicht so, wie er sich das gedacht hatte. Hans Detsch ließ sich nicht zweimal bitten und schoss nach 15 Sekunden aus kurzer Entfernung zum 0:1 ein. 126 Sekunden waren gespielt, da markierte die fokussierten Gäste auch schon das 0:2. Eine Strafe gegen Alexander Weiß war angezeigt, die Panther nahmen den Torwart vom Eis und David Elsner netzte ein. Dustin Friesen verpasste danach das mögliche 0:3.

Anschließend wenigstens mal eine Halbchance für die Schwäne, Pat Cannone schoss gegen seinen Ex-Klub Goalie, Timo Pielmeier war aber auf dem Posten. Dann machte Colin Smith das 0:3. SERC-Trainer Paul Thompson nahm eine Auszeit. Dann Überzahl für die Einheimischen. Jamie MacQueen zog ab, Pielmeier wehrte jedoch mit der Schulter ab. Dann fiel auch schon das 0:4. Michael Collins überwand Tormann Dustin Strahlmeier. Eine Minute später das 0:5. Brandon Mashinter netzte ein. „Aufwachen, aufwachen!“, skandierten die Schwenninger Fans, die ihr Team mit Pfiffen in die Pause begleiteten. „Die Fans haben Recht, wir haben das erste Drittel vollkommen verschlafen“, sagte der konsternierte SERC-Verteidiger Christopher Fischer nach den rabenschwarzen 20 Minuten.

61 Sekunden waren im zweiten Drittel gespielt, da markierte MacQueen bei vier gegen drei Überzahl den ersten Schwenninger Saisontreffer. In der 25. Minute schloss Alexander Weiß ein tolles Solo mit dem 2:5 ab. Dies war allerdings nur ein Strohfeuer für die Neckarstädter und ihren Anhang. Wayne Simpson überwand Keeper Ilja Sharipov, der nach dem ersten Drittel für Strahlmeier gekommen war, im kurzen Eck. Dem Treffer war ein Ausflug von Fraser nach vorne vorausgegangen. Der Schwenninger Kapitän kam nicht schnell genug zurück. Dominik Bohac kassierte zwei Strafminuten wegen Stockschlags und Schwenningen noch eine kleine Bankstrafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis. Bei fünf gegen drei Überzahl stellte Maurice Edwards auf 2:7. Die Passsicheren Gäste kombinierten dann ganz schnell und Tim Wohlgemuth vollendete den super Angriff mit dem 2:8. Matt Carey konnte in der 35. Minute mit seinem Treffer Ergebniskosmetik betreiben.

Direkt zu Beginn des letzten Drittels erzielte Jamison MacQueen das 4:8 für den SERC. Nur zwei Minuten später stellte Brett Olson den Fünf-Punkte-Abstand wieder her. David Elser erhöhte in der 56. Minute noch auf 4:10.