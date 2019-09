Wild Wings holen Verteidiger Kyle Sonnenburg zurück

Die Wild Wings haben auf ihr Verletzungspech reagiert und Verteidiger Kyle Sonnenburg zurückgeholt. Der 33-jährige Deutschkanadier erhielt zunächst aber nur einen Probevertrag bis Mitte Dezember.

Nach der Knieverletzung von Simon Danner (Ausfallzeit drei bis vier Monate) und der Oberkörperverletzung von Dominik Bohac (Ausfallzeit zwei bis vier Wochen) haben die Wild Wings auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Sonnenburg, der bereits die vergangenen zwei Jahre für die Wildschwäne verteidigte, kehrt an den Neckarursprung zurück.

Der Name Sonnenburg war bereits in den vergangenen Tagen in Schwenningen gehandelt worden, Wild-Wings-Sportmanager Jürgen Rumrich hatte ihn aber am Sonntag auf Nachfrage unserer Zeitung dementiert. Rumrich nun: „Ich muss ja nicht immer alles in der Öffentlichkeit erzählen. Ich war schon länger mit Kyle in Kontakt. Er spielt einfach, ist läuferisch gut, macht ein gutes Aufbauspiel und scheut keine Zweikämpfe. Er kennt die Liga und ist pflegeleicht.“

In der Tat, Sonnenburg gilt als solider Verteidiger, der seine Defensivarbeit verrichtet und im Normalfall gar nicht groß auffällt. Etwas, was die Wild Wings derzeit gut brauchen können, wo etliche Verteidiger besondere Dinge machen wollen und dann aber riesige Fehler produzieren. Laut Rumrich hat sich der 1,85 Meter große und 90 Kilogramm schwere Linksschütze in Kanada fit gehalten. „Er hat dort zunächst zusammen mit NHL-Spielern und in den letzten zwei Wochen mit einem Universitätsteam trainiert.“ Sonnenburg ist ein Defensivverteidiger, er scorte in 95 Spielen für die Wildschwäne lediglich zwölf Punkte (drei Tore/neun Assists).

Laut Rumrich wird Sonnenburg am Donnerstagmittag aus Übersee in Schwenningen erwartet. Eigentlich müsste es für ihn reichen, dann den Mannschaftsbus zu besteigen und die Fahrt nach Iserlohn anzutreten. Deshalb ist auch einigermaßen unklar, warum Rumrich am Mittwoch sagte, dass Sonnenburg erst für den Sonntag, das Heimspiel gegen Augsburg, eingeplant sei. Die Wild Wings sollten jedoch keinen Fehler bei der Lizenzierung begehen, sollte Sonnenburg am Freitag im Gastspiel im Sauerland auflaufen. Rumrich äußerte sich nicht, warum dies nicht so sein sollte, nur so viel: „Das wird wohl zu eng.“ Für das Heimspiel gegen Augsburg am Sonntag ist Sonnenburg hingegen auch jetzt schon offiziell eingeplant.

Er erhielt in Schwenningen aktuell zunächst einen „Try-out-Vertrag“ befristet bis Mitte Dezember und wird die Rückennummer 7 tragen. Doch warum ein „Try-out-Vertrag“, also ein Kontrakt zum ausprobieren, ein Probevertrag für einen Spieler den man doch genau kennt? Rumrich: „Es ist ja so, dass Bohac und Danner wieder zurückkommen.“