Es ist angerichtet. Die Deutsche Eishockey-Liga startet in die Saison 2019/20. Die Wild Wings empfangen am Freitag um 19.30 Uhr den ERC Ingolstadt und gastieren am Sonntag um 14 Uhr bei den Grizzlys Wolfsburg.

„Wir sind hungrig“, sagt SERC-Trainer Paul Thompson unmittelbar vor dem Start der Punkterunde. Wermutstropfen der sechswöchigen Saison-Vorbereitung ist allerdings die Verletzung von Simon Danner. Der vom Stürmer zum Verteidiger umfunktionierte 32-Jährige wurde am Dienstag in Markgröningen am linken Knie operiert und fällt laut Thompson, „drei bis vier Monate aus.“ Kein Geheimnis ist, dass Thompson gerne sofort einen Ersatzmann für Danner verpflichtet hätte. Sportmanager Jürgen Rumrich winkt aber ab: „Unser Kader ist groß genug, wir haben auch so noch sieben Verteidiger, die unser vollstes Vertrauen genießen.“

Coach Thompson: „Es wird keine Überraschungen geben, wir werden so wie in der Vorbereitung spielen.“ Im Tor steht Dustin Strahlmeier, die Verteidigerpaare bilden Yeo – Fischer; Fraser – Sacher, Bohac – Bassen; Brückner. Im Sturm laufen MacQueen – Cannone – Thuresson; Bourke – Carey – Blunden; Poukkula – Weiß – Pfaffengut; Kurth – Hadraschek – Herpich auf.

Laut Pressesprecher Kai Blandin haben die Wild Wings bis Donnerstag Nachmittag rund 3500 Karten für die Partie gegen Ingolstadt verkauft. „Wir hoffen auf 4500 Zuschauer. Zumal mit unserer Sonderaktion Schwaben-Sparen die Tickets ja vergünstigt zu bekommen sind“, so Blandin.

Der Gast aus Ingolstadt wurde in der abgelaufenen Punkterunde Fünfter, verlor im Viertelfinale gegen Köln aber mit 3:4. Das Herz der Schanzer, Thomas Greilinger, tritt kürzer. Der inzwischen 38-Jährige, der elf Spielzeiten für Ingolstadt stürmte, jagt künftig in der Oberliga bei seinem Heimatverein Deggendorf dem Puck nach. Stürmer Tyler Kelleher wechselte nach Schweden zu Oskarshamn, Pat Cannone zu den Wild Wings. Den umgekehrten Weg, vom Neckarursprung in die Automobilstadt ging der Schwenninger Topscorer Mirko Höfflin. Der fällt nach seinem Daumenbruch in der Vorbereitung aber erst mal für vier bis sechs Wochen aus.

Große Hoffnungen ruhen bei der Truppe von ERC-Trainer Doug Shedden auf Wayne Simpson. Der 29-jährige US-Amerikaner, der zuletzt für die Rochester Americans in der AHL auflief und dort in 75 Partien beachtliche 47 Punkte scorte (21 Treffer/26 Beihilfen) gilt nicht nur als in der Offensive, sondern auch in der Defensive starker Mann. Die Angreifer Colin Smith (Eisbären Berlin), Hans Detsch (Augsburger Panther) und Kristopher Foucault (Grizzlys Wolfsburg) kamen von Ligarivalen. Der Kanadier Matt Bailey war zuletzt bei Mora IK in Schweden aktiv. Der finnische Verteidiger Ville Koistinen fällt wegen einer Knieverletzung hingegen noch drei Wochen aus.