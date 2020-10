Die DEL kritisiert die Beschränkung der Hallenkapazität auf 20 Prozent. 60 Millionen Euro würden den Klubs aktuell fehlen. Die Wild Wings hoffen noch immer, dass es am 13. November losgeht.

Die Deutsche Eishockey Liga hat sich mit einem Hilferuf an die Politik gewandt, aktuell würden den Klubs 60 Millionen Euro fehlen um die Saison im deutschen Eishockey Oberhaus durchführen zu können. Der „Spiegel“ fragte Gernot Tripcke, ob es einen Plan B für die Liga gebe, falls das Geld nicht komme. „Wir haben zu jedem Zeitpunkt mehrere Szenarien. Wir müssen die Situation beobachten. Vielleicht ergibt sich doch noch die Möglichkeit, die Zahl der Fans in den Hallen zu erhöhen. Wir wollen auf jeden Fall wieder spielen. Und wir werden die Saison nicht absagen. Das sind wir den Fans, Partnern, Spielern, dem Nachwuchs und der Nationalmannschaft schuldig“, so der DEL-Geschäftsführer. Allerdings ist fraglich, ob am 13. November gestartet werden kann. Möglich wäre ein Start auch noch im Dezember oder im Januar. Wird im Januar begonnen, so wäre immer noch eine Einfachrunde plus Play-offs möglich. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung am Sonntag waren bei der DEL-Gesellschafterversammlung am vorletzten Montag in Frankfurt lediglich Red Bull München, Grizzlys Wolfsburg und Fischtown Pinguins Bremerhaven für einen Saisonstart am 13. November.

„Wir hoffen, nach wie vor, dass wir am 13. November in die Saison starten können“, sagte Christoph Sandner auf Nachfrage unserer Zeitung. Man warte auf Signale seitens der Politik und die nächsten Tage würden hier eine Entscheidung bringen Der Wild Wings Geschäftsführer macht aber auch deutlich: „Um für die Saison stimmen zu können, brauchen wir wesentlich bessere Rahmenbedingungen. Mit der Abstandsregel von 1,5 Meter in Baden-Württemberg können wir nicht leben. Damit könnten wir nur 600 oder 700 Zuschauer ins Stadion lassen und damit können wir nicht an den Start gehen, damit können wir beim besten Willen keinen Spielbetrieb durchführen.“ Sandner bedauert, dass es keine bundeseinheitlichen Richtlinien gebe. Sandner: „Wir hoffen auf die Politik und hoffen immer noch, dass wir am 13. November reinstarten können. Wichtig ist für unseren Standort Schwenningen zu erwähnen, dass hier der Nachwuchs zu zwei Drittel des Etats abhängig von unserem Saisonstart ist.“ Eine höhere Auslastung des Stadions beziehungsweise staatliche Subventionen könnten laut Sandner der DEL beziehungsweise den Schwenninger Wild Wings entscheidend helfen. Am kommenden Freitag wollen die DEL-Gesellschafter darüber entscheiden, ob die Saison am 13. November losgeht oder ob der Termin noch einmal geschoben wird.