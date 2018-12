Die Schwenninger Wild Wings haben am Dienstagabend in der Deutschen Eishockey-Liga bei den Krefelder Pinguinen 5:3 (2:0/2:2/1:1) gewonnen. Für die Schwenninger war es im 29. Saisonspiel der achte Sieg.

Bei den Wild Wings waren der gesperrte Verteidiger Dominik Bittner, der erkrankte Abwehrmann Kyle Sonneburg, sowie der überzählige Stürmer Tobias Wörle, neben den langzeitverletzten Angreifer Markus Poukkula und Defender Kalle Kaijomaa draußen. Der junge Verteidiger Boaz Bassen war hingegen an Bord. KEV-Abwehrspieler Kirill Kabanov zog früh zwei Strafminuten. Das Überzahlspiel der Schwäne war jedoch zu lahn. Die Partie stand zunächst nicht auf DEL-Niveau. Beide Teams brachten keinen Spielaufbau zustande, es gab Fehlpässe. Mit ihrer ersten gescheiten Möglichkeiten gingen die Schwenninger aber in Front. Marcel Kurth hatte Mirko Höfflin bedient und der überwand Pinguine-Torwart Dimitri Pätzold mit einem Rückhandschuss (12.).

In der 17. Minute gingen die Wild Wings gar mit 2:0 in Führung. Pätzold patzte hinter dem eigenen Tor, verlor die Scheibe an Istvan Bartalis, der bediente Andrée Hult, der den Puck zu seinem sechsten Saisontor im verlassenen Krefelder Kasten versenkte. Erst kurz vor Drittelende kamen die Pinguine zu einer ersten Torchance. Dustin Strahlmeier hatte bei dem Schuss von Karabanov keine große Mühe.

Zu Beginn des zweiten Drittels wurden die Krefelder stärker. Sie setzen die Schwenninger unter Druck. Strahlmeier konnte einen Schuss von Chad Costello erst im Nachfassen parieren. Dann gelang den Wildschwänen innerhalb von 30 Sekunden ein Doppelschlag. Rech verlud Pätzold mit seinem zehnten Saisontor herrlich. Dann zog Rech ab und Bartalis fälschte zum 0:4 ab. Pätzold musste seinen Kasten räumen, für ihn kam Ilya Proskuryakov. Dann jedoch ein fataler Scheibenverlust von Verteidiger Dominik Bohac im eigenen Drittel. Martin Schymainski, der gefühlt gegen Schwenningen immer trifft, lochte für die Gastgeber ein. Krefeld machte wieder Druck. Nur 39 Sekunden später erzielte Jacob Berglund auf Zuspiel von Costello auf 2:4. Die Schwäne gerieten ins Schwimmen, zum Glück für die Gäste kam die Pausensirene.

Gleich zu Beginn des dritten Drittels hatte Mirko Höfflin die Chance auf das 5:2. Ilia Proskuryakov verhinderte aber den Treffer der Wild Wings, die das Spiel nach deutlicher Führung wieder selbst spannend machten. In der 46. Minute schießt Philipp Kuhnekath ein Tor für die Krefelder. Philip McRae macht in der letzten Spielminute den Empty-Netter zum 5:3 für Schwenningen.