„Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“, halte es am Sonntagabend durch die Helios-Arena. Die Wild Wings hatten Meister Mannheim sensationell mit 6:1 abgefertigt.

Nach sechs Niederlagen in Folge schlugen die Wildschwäne ausgerechnet im für die Fans wichtigsten Spiel, dem Baden-Württemberg-Derby gegen Mannheim zu, siegten mit 6:1. „Ich habe von außen Negativität und Abneigung gespürt. Ich wollte dies aber nicht an die Mannschaft heranlassen. Das hat uns letztes Jahr getötet. Ich habe ja die Fortschritte, die die Jungs gemacht haben, gesehen. Mannschaft, Fans, Coach und Manager haben diesen Sieg gebraucht“, sagte SERC-Trainer Paul Thompson.

Der Engländer war aufgrund der Roten Laterne, die in Schwenningen bis Sonntag hing, samt Sportmanager Jürgen Rumrich in die Kritik geraten. Schließlich war die Mannschaft mit nicht unerheblichem finanziellen Mehraufwand verstärkt worden. „Wir hatten drei harte Wochen hinter uns, es haben die Ergebnisse gefehlt. Ich hoffe, dass war jetzt der Wendepunkt. Wenn wir weiter so spielen, wird dies so sein“, erklärte Thompson, dem eine Last von den Schultern gefallen war.

Im Derby hatte auch Torwart Dustin Strahlmeier jene Sicherheit, die man eigentlich von ihm gewohnt ist, die er diese Saison aber zu selten an den Tag legte, ausgestrahlt. Strahlmeier: „Ich habe unseren ausländischen Spielern im Vorfeld klargemacht, welche Bedeutung das Derby für Schwenningen hat. Wir sind dann im Spiel so richtig in den Fluss gekommen. Vor allem natürlich mit dem Powerplay.“

Die Wildschwäne erzielten vier ihrer sechs Treffer in Überzahl, drei davon sogar mit fünf gegen drei. Adler-Trainer Pavel Gross war völlig bedient und kritisierte sein Team mit Sarkasmus: „Jede einzelne Strafe von uns war berechtigt. Allerdings muss ich mir Gedanken machen, warum wir solche Strafen kriegen. Ich habe die Mannschaft vor dem Powerplay der Schwenninger gewarnt. Die Mannschaft wollte aber wohl unbedingt eine Bestätigung meiner Worte auf dem Eis sehen.“

Zunächst lagen die Adler freilich vorne, Dylan Yeo glich aber postwendend mit dem ersten Tor eines Verteidigers für Schwenningen in dieser Saison aus. Mannheim machte dann enorm Druck. Die Wild Wings kamen eine Minute nicht aus ihrem Drittel heraus im Break erzielte Alexander Weiß, dem schon die Oberschenkel brannten, das ganz wichtige 2:1. „Die tolle Atmosphäre mit den Fans hat mich enorm gepusht. Wir wollten dieses Derby unbedingt gewinnen. Unser Powerplay war dann der Schlüssel zum Sieg“, so der 32-jährige Stürmer.

Am kommenden Wochenende treffen die Wild Wings auf zwei direkte Konkurrenten um die Pre-Play-off-Ränge. Am Freitag gastieren die Schwenninger bei den Augsburger Panther, die mit 14 Punkten Zehnter sind und empfangen am Sonntag die Grizzlys Wolfsburg, die mit Trainer Pat Cortina ebenfalls 14 Zähler in 13 Partien holten und Rang elf belegen. Die Schwäne sind mit elf Punkten aus zwölf Partien 13. und haben immerhin schon mal die Krefeld Pinguine überholt.