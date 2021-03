Wild Wings festigen vierten Tabellenplatz

Die Schwenninger Wild Wings haben am Donnerstag mit einem 5:0 (0:0, 4:0, 1:0) in Augsburg ihren bislang höchsten Saisonsieg erspielt und damit den vierten Tabellenplatz befestigt. Eriksson feierte seinen zweiten „Shut-out“.

Stürmer Troy Bourke, dessen Einsatz aufgrund von Leistenbeschwerden fraglich war, konnte mitwirken. Wild-Wings-Trainer Niklas Sundblad hatte seine Sturmreihen umgebaut. Diese sahen wie folgt aus: MacQueen – Turnbull – Bassen; Hadraschek – Bourke – Thuresson; Tyson Spink – Tylor Spink – Möchel; Alexander Weiß – Daniel Weiß – Pfaffengut. David Cerny und Cedric Schiemenz mussten überzählig draußen bleiben. Bei den Augsburgern stand erstmals der Goalie-Neuzugang, der 26-jährige österreichische Nationaltorwart David Kickert, zwischen den Pfosten. Der hatte nach einer Minute Glück, dass Christopher Fischer nur den Außenpfosten traf.

Schwenningen verschlief diesmal, anders als zuletzt, die Anfangsphase nicht, war hellwach. Beim Schuss von Daniel Pfaffengut zeigte sich aber Kickert auf dem Posten. Auf der anderen Seite musste Joacim Eriksson gegen Thomas J. Trevelyan und Thomas Holzmann parieren. Tyson Spink besaß im ersten Drittel noch eine Chance, Schwenningen in Front zu bringen, brachte die Scheibe aber auch nicht an dem aufmerksamen österreichischen Keeper in Augsburger Diensten vorbei. Glück dann für die Wild Wings, ein Puck wanderte die Schwenninger Torlinie entlang, überschritt diese aber nicht.

Was folgte war ein fantastischer Mittelabschnitt der Wild Wings. Schwenningen gewann das zweite Drittel mit sage und schreibe 4:0. Während 30 Sekunden spielten die Wild Wings in doppelter Überzahl. Hatten sie in der Vergangenheit mehrfach die zweifache nummerische Überlegenheit ungenützt verstreichen lassen, so waren sie diesmal erfolgreich. Colby Robak durfte nun endlich sein erstes Saisontor bejubeln. Der kanadische Verteidiger, der am Montag beim 4:1-Sieg des SERC gegen Straubing vier Vorlagen gab, traf nun nach 45 Spielen ohne Torerfolg, auch endlich selbst wieder einmal ins Netz (27.).

Und die läuferisch überlegenen Gäste legten gleich nach. Maximilian Hadraschek versenkte in der 31. Minute Puck mit einem Direktschuss in den Torwinkel. Nur zwei Zeigerumdrehungen weiter durfte Verteidiger Johannes Huß sein zweites Saisontor bejubeln. Bei Augsburg brach nun die Gegenwehr zusammen, Schwenningen kombinierte nach Belieben. In der 40. Minute traf Bourke sogar noch zum 4:0 aus Gästesicht. „Wir haben den Puck von hinten extrem gut raus gespielt. Wir haben in der Drittelpause angesprochen, dass wir viele Scheiben vor das Tor bringen müssen, das ist uns gelungen“, sagte Huß in der zweiten Drittelpause.

Und im Schlussdrittel wussten die Neckarstädter noch zu erhöhen. Nach einer Scheibeneroberung von Marius Möchel kombinierten die Weiß-Brüder sehr gut und Daniel Weiß erzielte mit seinem zweiten Saisontor das 5:0 für den SERC. Auf der anderen Seite wollte Eriksson unbedingt seinen zweiten „Shut-out“ der Saison und reagierte gegen Jaroslav Hafenrichter glänzend. „Das war ein brutales Statement unserer Mannschaft“, meinte Daniel Weiß zum 5:0-Sieg der Wild Wings. Die Schwenninger festigten damit ihren vierten Tabellenplatz. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Schwäne am Dienstag in München.