Wild Wings feiern nach 2:1-Triumph in Mannheim auch bei der Düsseldorfer

Die Wild Wings haben am Samstag bei der Düsseldorfer EG mit 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gewonnen. Die Schwenninger gaben damit die „Rote Laterne“ an die Iserlohn Roosters ab. In ihrem letzten Spiel des Kalenderjahres 2019 empfangen die Wild Wings heute, Montag, 19.30 Uhr, den Tabellenzweiten Straubing Tigers. Die Schwäne wollen den dritten Sieg in Serie.

Die Wild Wings mussten ohne ihren gesperrten Kapitän Mark Fraser auskommen. Für ihn bekam Mike Blunden das „C“ auf die Brust. Der zuletzt überzählige Kai Herpich rückte ins Team. Die Wildschwäne begannen von ihrem 2:1-Erfolg gegen Mannheim beflügelt, stark. Der Siegtorschütze im Derby, Jordan Caron, hatte aber nach 50 Sekunden mit einem Pfostenschuss Pech. Markus Poukkula wäre dann beinahe das 0:1 gelungen, DEG-Torwart Mathias Niederberger konnte jedoch abwehren. Dann musste Dylan Yeo auf die Strafbank. Ken André Olimb prüfte im Powerplay- SERC-Goalie Dustin Strahlmeier. In der zwölften Minuten gingen die Wild Wings verdientermaßen in Front. Matt Carey war freistehend mit einem Rückhandschuss erfolgreich. Troy Bourke vergab gegen Nationaltorwart Niederberger die Chance auf das 0:2. Dann doppeltes Überzahlspiel für Schwenningen. Die Sundblad-Truppe spielte es gut, lediglich der Abschluss fehlte. Die Führung nach 20 Minuten war für Schwenningen hochverdient, bei den stark ersatzgeschwächt angetretenen Düsseldorfern ging nach vorne fast gar nichts.

In der 25. Minuten erzielten die Schwäne das 2:0. Tormann Niederberger konnte bei einem Schuss von Alexander Weiß den Puck nicht sichern und Weiß war es, der den Goalie dann im Nachschuss überwand. Allerdings hatte die DEG die passende Antwort parat. Als Yeo die Scheibe nicht aus dem Gefahrenbereich brachte, netzte Jerome Flaake nur 74 Sekunden später erfolgreich ein. Weiß hatte anschließend das 3:1 für Schwenningen auf dem Schläger, vergab aber. Der SERC agierte anschließend in Überzahl. Ein Schuss von Bourke ging nur knapp am langen Pfosten des Düsseldorfer Gehäuses vorbei. Zum Ende des zweiten Drittels machten die Gastgeber dann Druck. Strahlmeier war jedoch gegen den Schweden Victor Svensson auf dem Posten.

Das Schlussdrittel war spannend. Ein dritter Treffer für die Schwäne wäre die Vorentscheidung gewesen. Der gelang aber nicht. Und dann hatten die Gäste auch noch einen Mann zu viel auf dem Eis. Die Schwenninger bekamen eine Kleine Bankstrafe. Und dann musste auch noch Kyle Sonnenburg in die Kühlbox. 64 Sekunden spielte die DEG fünf gegen drei. Eine Sekunde vor Ablauf, erzielte Reid Gardiner mit einem fulminanten Direktschuss den Ausgleich. Schwenningen schwanden nun die Kräfte. Die Düsseldorfer drängten auf das Siegtor. Die Einheimischen trafen aber nicht. Es ging wie in den ersten beiden Spielen zwischen diesen beiden Teams, die jeweils die DEG gewann, in die Verlängerung. Die „Overtime“ dauerte gerade mal 21 Sekunden, da traf der freistehende Colby Robak zum 3:2 für Schwenningen. Erstmals in dieser Saison habe die Schwäne damit zwei Siege in Folge erzielt. „Großes Lob an die Mannschaft, sie hat super in der Defensive gespielt. Wir sind jetzt viel laufstärker“, sagte SERC-Torwart Strahlmeier nach der Schlusssirene.

Am heutigen Montag empfangen die Wild Wings daheim die Straubing Tigers. Nach dem Doppelsieg gegen mannheim und Düsseldorf sollen nun auch die Tigers Federn lassen. „Wir waren in Düsseldorf über 60 Minuten die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen“, befand SERC-Trainer Niklas Sundblad. Jetzt soll im letzten Spiel des Kalenderjahres 2019 gegen die Straubing Tigers der dritte Sieg in Folge her. Am 4. Oktober unterlagen die Schwäne in Straubing glatt mit 0:5, am 24. November gab es jedoch einen 2:0-Heimsieg gegen die Tigers. Straubing ist mit 63 Punkten aus 32 Spielen Tabellenzweiter. Die Wild Wings konnten mit ihrem Erfolg in Düsseldorf die „Rote Laterne“ an die Iserlohn Roosters abgeben, sind mit 27 Zählern aus 31 Partien Vorletzter. Der Rückstand auf Platz zehn, den nun die Augsburger Panther einnehmen, konnte auf 15 Punkte verkürzt werden. Kapitän Mark Fraser ist für heute, nach seinem Ellbogencheck gegen David Wolf im Derby, der nachträglich von der DEL mit zwei Spielen Sperre geahndet wurde, noch einmal zum zuschauen verdammt. Darüber ist man in Schwenningen natürlich nicht gerade erfreut. „Ich werde die Entscheidung der DEL nicht kommentieren“, sagte SERC-Trainer Niklas Sundblad. Der Schwenninger Übungsleiter wird wie in Düsseldorf auch gegen Straubing mit den verbliebenen sechs Verteidigern agieren. „Die Jungs haben das in Düsseldorf gut gemacht, ich setzte auch gegen Straubing auf sie“, so der Schwede. Die Straubing Tigers sind die Überraschungsmannschaft der Deutschen Eishockey Liga. „Sie spielen richtig gutes Eishockey, sind teils auch schon seit Jahren eingespielt. Torjäger Jeremy Williams, Travis Turnbull und Benedikt Schopper sind schon richtig, richtig gute Spieler“, weiß Sundblad. Der Schwenninger Coach ließ seine Mannen obwohl sie erst in der Nacht auf Sonntag aus Düsseldorf heimkamen, schon am Sonntagmorgen wieder zum Training auf dem Eis der Helios-Arena antreten. Sundblad schloss auf Nachfrage nicht aus, dass gegen Straubing Torwart Dustin Strahlmeier eine Pause erhält und erstmals seit der Schwede in Schwenningen ist, „Back-up“ Ilya Sharipov ein Spiel bestreiten darf. „Dustin hat auch in Düsseldorf wieder sehr gut gespielt. Wir werden erst am Montag entscheiden, wer gegen Straubing zwischen den Pfosten steht.“