Die Schwenninger Wild Wings haben am Freitagabend in der Deutschen Eishockey-Liga gegen die Krefeld Pinguine 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) gewonnen.

Die Wild Wings machten von Anfang an viel Druck. Die Gastgeber agierten flink und erstaunlich pucksicher. Ein frühes Unterzahlspiel überstanden die Schwäne problemlos, Dustin Strahlmeier wehrte gegen DEL-Topscorer Chad Costello ab. In der fünften Spielminute mussten die Gäste ihren finnischen Torhüter Jussi Rynnäs mit Verdacht auf Gehirnerschütterung herausnehmen, für ihn rückte der Ex-Schwenninger Dimitri Pätzold zwischen die Pfosten. Der hatte bei einem Pfostenschuss des auffälligen Matt Carey gleich einmal Glück. In der siebten Minute gingen die Gastgeber in Überzahl in Front. Marcel Kurth war im Nachschuss erfolgreich. Die Wildschwäne bekamen noch ein Powerplay im ersten Drittel. Und sie trafen erneut. Schwenningen kombinierte stark und Markus Poukkula brachte die Scheibe im Krefelder Kasten unter.

Der SERC bot auch im zweiten Drittel sehenswertes Eishockey. In der 23. Minute erhöhten die Hausherren auf 3:0. Jamie MacQueen traf Pätzold durch die Schoner. Die Schwäne bekamen für ihr gutes Spiel immer wieder Szenenapplaus von den allerdings nur spärlich besetzten Rängen. „Der ERC ist wieder da!“, sangen die Fans. In der 25. Minute fiel auch schon das 4:0. Cedric Schiemenz hatte abgezogen, Pätzold ließ den Puck fallen und im Nachstochern markierte der 20-Jährige sein erstes DEL-Tor. Anschließend eine Topchance für Schwenningen auf das 5:0 durch Dylan Yeo, diesmal war Pätzold aber auf dem Posten. In der 38. Minute agierten die Pinguine in Überzahl. Costello ließ sich die Chance nicht entgehen, traf freistehend aus kurzer Entfernung zum 1:4 aus Gästesicht.

Zu Beginn des Schlussdrittels schlugen die Schwäne zum dritten Mal in Überzahl zu. Pat Cannone versenkte die Scheibe zum 5:1. Dann wieder Powerplay für die Rheinländer. Philip Bruggisser überwand mit einem knallharten Schlagschuss von der blauen Linie Goalie Strahlmeier. Krefeld drängte auf das dritte Tor. Strahlmeier hielt aber gut und die Einheimischen konnten auch noch ab und an Entlastungsangriffe fahren. Tore fielen aber keine mehr. „Eishockey am Neckar!“, sangen die verzückten Fans. Am Sonntag haben die Wild Wings spielfrei, am Samstag gehen sie mit dem Nachwuchs bei der Aktion „Kids on ice“ aufs Eis.