Trotz eines starken Auftritts haben die Wild Wings am Sonntag in der Deutschen Eishockey-Liga in München eine unglückliche 2:3 (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung hinnehmen müssen. Red Bull ist damit sicher Erster.

Schwenningen hielt im ersten Drittel mit dem Tabellenführer mit. In dem schnellen Spiel stand der SERC hinten sicher und hatte nach vorne immer wieder Möglichkeiten. In der zweiten Minute musste aber Torwart Dustin Strahlmeier gegen Trevor Parkes retten. Auch bei vier gegen vier Feldspielern war der Schwenninger Schlussmann gegen Derek Roy auf dem Posten. Auf der anderen Seite verpasste Troy Bourke, der gerade von der Strafbank kam, nach Zuckerpass von Pat Cannone das mögliche 0:1. Wenig später scheiterte auch der junge David Cerny an Goalie Danny aus den Birken. „Wir geben nach vorne und nach hinten Vollgas“, sagte Stürmer Wild-Wings-Stürmer Cedric Schiemenz, der am Sonntag seinen 21. Geburtstag feierte.

Und das taten die Wild Wings auch im zweiten Drittel, in dem sie sogar deutlich besser als der Spitzenreiter München waren. Marcel Kurth verpasste zunächst noch das 0:1, dann war es aber Hadraschek der gegen aus den Birken per Bauerntrick einlochte (22.). Verteidiger Mark Fraser leistete sich einen Fehlpass in die Mitte genau auf die Schippe von Yannic Seidenberg. Strahlmeier konnte aber gegen den über 1000-fachen DEL-Star abwehren. Die Wild Wings wurden immer stärker. Seidenberg unterlief ein Fehlpass und Alexander Weiß verpasste mit seinem Schuss aus spitzem Winkel nur knapp das 0:2. Zum Ende des zweiten Drittels lief der pfeilschnelle Cerny auf Pass von Kai Herpich allen davon. Nach Videobeweis durfte der 19-Jährige sein erstes DEL-Tor bejubeln, es hieß völlig verdient 2:0 für den SERC. Die Münchner Zuschauer begleiteten ihr Team hingegen mit einem Pfeifkonzert in die Pause.

„Wir wollen euch kämpfen sehen!“, empfing das Publikum den Tabellenführer. In der 51. Spielminute schaffte bei fünf gegen fünf Feldspielern Jason Jaffray aus kurzer Entfernung das 1:2. Weiß hatte anschließend bei einem Lattenschuss Pech. Es ging in die Schlussphase. Red-Bull-Trainer Don Jackson nahm eine Auszeit und seinen Torwart raus. Und tatsächlich 33 Sekunden vor Schluss kam der Tabellenführer zum glücklichen Ausgleich. Maximilian Kastner netzte erfolgreich ein. Es ging in die Verlängerung. Cannone hatte das Siegtor für Schwenningen auf dem Schläger, vergab aber. Stattdessen netzte Philip Gogula zum 3:2 ein. Es war allerdings ein glücklicher Sieg gegen einen erstaunlich starken Tabellenletzten vom Neckarursprung.