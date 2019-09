„Wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht“, ist der Eishockey-Trainer Paul Thompson mit dem vergangenen Wochenende bei den Wild Wings sehr zufrieden. Es gab in der Tat viele positive Aspekte.

Am Freitag der überzeugende 4:1-Auswärtssieg in Iserlohn, am Sonntag gegen Champions-League-Teilnehmer Augsburg zwar mit 3:4 nach Penaltyschießen verloren, dies aber unglücklich und nach guter Leistung. Die Schwenninger Puckjäger konnten ihren Horrorstart in die Saison doch schon einmal zu weiten Teilen gerade rücken. „Wir arbeiten weiter, werden ganz sicher auch noch besser werden. Wir haben eindeutig eine viel größere Offensivkraft als noch in der vergangenen Saison“, ist Thompson von seiner Truppe überzeugt.

„Wir haben gegen das starke Powerplay der Schwenninger keine Mittel gefunden“, erklärte AEV-Coach Tray Tuomie. Die Schwäne erzielten alle ihre drei Treffer gegen die Panther in Überzahl. Und die liefen zweimal nach dem gleichen Muster ab, Jamie MacQueen wurde für den Direktschuss gesucht und lochte dann von halbrechts eiskalt ein. Verteidiger Christopher Fischer traf per Schlagschuss von der blauen Linie. „MacQueen schießt die Tore, die wir brauchen, das ist fantastisch“, so Thompson. Der Kanadier, der bei den Eisbären Berlin nicht mehr für gut genug befunden wurde, ist nach vier Spieltagen mit sechs Treffern der Toptorjäger der Deutschen Eishockey- Liga. In Überzahl haben die Wild Wings nun eine fabelhafte Erfolgsquote von 38,9 Prozent aufzuweisen. Kurios, damit sind sie aber noch nicht einmal Ligaspitze, sondern nur Zweiter, die Nürnberg Ice Tigers schafften bislang eine Erfolgsquote von 42,9 Prozent.

Stark präsentierte sich aber auch der trickreiche Troy Bourke. Der Kanadier steuerte in Iserlohn einen Treffer bei. Und gegen die Sauerländer war sogar die vierte Sturmreihe mit Maximilian Hadraschek, Cedric Schiemenz und Kai Herpich erfolgreich. Hadraschek traf gegen die Roosters ins Schwarze. „Die vierte Reihe ist gut für uns. Hadraschek rückte erst ins Team, weil wir mit den ersten Auftritten von Daniel Pfaffengut nicht zufrieden waren“, so Thompson.

Starker Strahlmeier

Rückkehrer Kyle Sonnenburg machte am Sonntag ein Spiel, als sei er nie weg gewesen. Der 33-jährige Deutschkanadier verteidigte absolut solide. Und nicht zuletzt Torwart Dustin Strahlmeier zeigte gegen Augsburg endlich auch mal wieder eine starke Leistung, mit vielen tollen Paraden. Und dies vor den Augen von Bundestrainer Toni Söderholm. Er habe zunächst gar nicht gewusst, dass Söderholm im Stadion sei, sagte Strahlmeier hinterher. Der Goalie: „Ich hatte mich ja nach dem ersten Wochenende nicht ausgenommen, dass wir schwach gespielt haben. Jetzt ging die Leistung nach oben. Der eine oder andere Spieler bei uns, der noch nie in der DEL aktiv war, hat nun gemerkt, was dies für eine Liga ist. Wir müssen uns aber schon alle noch um ein paar Prozent steigern.“ Konkret meint der Goalie: „Wir müssen in Unterzahl noch besser arbeiten und vorne im Angriff noch konzentrierter agieren.“

Selbstverständlich wäre er im November in Krefeld beim Deutschland-Cup gerne dabei. „Aber das ist die Entscheidung von Toni.“

Da die Eisbären Berlin am kommenden Sonntag ein Freundschaftsspiel gegen den NHL-Klub Chicago Blackhawks bestreiten und deshalb die Partie gegen die Wild Wings verlegt wurde, haben die Schwenninger am kommenden Wochenende nur ein Spiel. Der SERC empfängt am Freitag die Krefeld Pinguine. „Ich denke, es ist ein kleiner Vorteil, dass wir nur ein Spiel haben. So können wir uns ganz auf die Partie gegen Krefeld fokussieren“, so Thompson..