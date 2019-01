Die Schwenninger Wild Wings empfangen am Sonntag in der Deutschen Eishockey-Liga den Tabellenachten Straubing Tigers. Spielbeginn ist um 16.30 Uhr.

Den letzten Vergleich mit den Schwänen gewannen die Niederbayern am 21. Dezember 5:2. Auch in den beiden Duellen davor schlug Straubing die Schwenninger: Am 2. Oktober unterlag der SERC auswärts 1:2, am 2. November verloren die Neckarstädter daheim gegen die Tigers 2:5.

Kurz vor Weihnachten hatte es freilich einige Misstöne gegeben, als Tigers-Coach Tom Pokel SERC-Stürmer Istvan Bartalis, nachdem dieser einen Check gegen den Kopf vom Straubinger Raubein Sena Acolatse bekommen hatte und der dafür eine Spieldauerdisziplinarstrafe kassierte, Schauspielerei vorwarf. „Das war damals eindeutig ein Foul des Straubingers, aber jene Szene war im Vorfeld der jetzigen Begegnung kein Thema mehr bei uns“, so Wild-Wings-Trainer Paul Thompson. Gegen die Niederbayern müsse unbedingt ein Sieg eingefahren werden.

„Es sollte schon ein Vorteil sein, dass wir an diesem Wochenende nicht reisen müssen, das sollte uns einen Schub Extra-Energie geben“, so der Schwenninger Übungsleiter.

Die Partie gegen Straubing nehmen die Wild Wings zum Anlass für einen Familientag. Neben Kinderschminken gibt es Verzehrgutscheine zum Vorzugspreis von acht Euro im Fanshop der Wild Wings in der Innenstadt, oder direkt am Spieltag am Abholschalter. Zudem gibt es auf alle vorrätigen Trikots in den beiden Fanshops 15 Prozent Rabatt.