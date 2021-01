Die Wild Wings wollen am heutigen Samstag (17.30 Uhr) gegen den EHC Red Bull München den nächsten Dreier einfahren. Verteidiger Benedikt Brückner fällt vier Wochen aus. Stürmer David Cerny rückt für ihn ins Team.

Aufatmen bei den Wildschwänen: Colby Robak bekam nach seiner Spieldauerdisziplinarstrafe nach einem Bandencheck gegen Matthias Plachta am Dienstag in Mannheim vom Disziplinarausschuss der DEL keine weitere Sperre aufgebrummt. Der Schwenninger Abwehrchef kann also in der Helios-Arena gegen Red Bull München auflaufen. Ausfallen wird hingegen Brückner. Der 31-jährige Verteidiger zog sich beim 3:1-Sieg in Mannheim eine Oberkörperverletzung zu und fällt laut SERC-Co-Trainer Gunnar Leidborg voraussichtlich vier Wochen aus. „Gunnar wurde von einigen Medienvertretern mal als Gesprächspartner gewünscht, deshalb ist er heute anstelle von Niklas Sundblad dabei“, begründete Wild-Wings-Pressesprecher Krischan Läubin, warum Leidborg, der am Montag seinen 66. Geburtstag feierte, am Donnerstag bei der virtuellen Pressekonferenz am Start war.

„Ich glaube nicht, dass wir für Brückner nun wegen der vier Wochen Ersatz holen, zumal der Markt an deutschen Verteidigern leergefegt ist. Und Ausländerlizenzen wollen wir uns noch aufsparen“, so Leidborg. „Wir wollen gegen München die drei Punkte in Schwenningen behalten. Dazu müssen wir über die ganzen 60 Minuten sehr konsequent arbeiten und entsprechend gut unser Umschaltspiel betreiben“, erklärte der Schwede über den Gameplan für Samstag. Verteidiger Will Weber ergänzte: „München lässt dir nicht viel Raum. Du musst schnelle Entscheidungen treffen. Dabei gilt es, das Spiel nicht kompliziert zu machen, sondern möglichst einfach zu halten.“

Im Tor bauen die Wildschwäne erneut auf Joacim Eriksson. Der Schwede ist mit einer sagenhaften Fangquote von 95,07 Prozent derzeit bester Torwart in der DEL. Was zeichnet Eriksson besonders aus? „Er fängt die Scheiben“, so der ehemalige schwedische Nationalgoalie und aktuelle Wild-Wings-Co-Trainer sowie Torwarttrainer Leidborg mit seinem trockenen Humor. Leidborg weiter über die Schwenninger Nummer eins: „Sein größter Pluspunkt ist seine Ruhe, er macht keine großen Bewegungen.“

Bei allem Positiven, was es derzeit über die Wild Wings zu berichten gibt, mit im Schnitt 15,86 Strafminuten, sind die Schwenninger die „bösen Buben“ der Deutschen Eishockey-Liga. Zum Vergleich: Die derzeit fairste Mannschaft, die Adler Mannheim, bekamen im Schnitt lediglich 6,86 Strafminuten pro Partie, der EHC Red Bull mit im Schnitt 7,71 kaum mehr. Leidborg: „Unsere Strafen, die wir im eigenen Drittel kassieren, sehe ich nicht als problematisch an. Wir haben aber auch viele Strafen im Angriffsdrittel bekommen, und das müssen wir abstellen. Wenn du die Füße nicht bewegst, dann kommt der Schläger ins Spiel – und dann ziehst du Strafen, das darf nicht sein.“

Gegen München wird nicht der junge Verteidiger Kai Zernikel, der beim 2:1-Sieg nach Verlängerung in Nürnberg am 30. Dezember schon im Kader war, dabei sein. „Wir spielen mit 13 Stürmern und sechs Verteidigern, Stürmer David Cerny rückt ins Team“, verriet Leidborg. Für den 20-Jährigen wird es das erste Punktespiel sein. Im Mangentasport-Cup hatte Cerny bereits gute Partien bestritten. Der Gast aus München musste am Dienstag eine überraschende 5:6-Heimniederlage gegen Augsburg einstecken. Und dies ausgerechnet auch noch im 900. DEL-Spiel ihres 64-jährigen Cheftrainers Don Jackson. „Mentale Fehler im zweiten Drittel haben uns den Sieg gekostet“, erklärte Verteidiger Konrad Abeltshauser, der nach längerer Verletzungspause sein erstes Saisonspiel bestreiten konnte. Die Münchner kassierten im Mittelabschnitt innerhalb von vier Minuten unglaubliche vier Gegentore. Bei den Bayern fiel auch noch der kanadische Stürmer Mark Voakes verletzungsbedingt aus. Der EHC Red Bull hat also weiter Personalsorgen, zuletzt mussten sie den 18-jährigen Deutschpolen Maksymilian Szuber in der Verteidigung einsetzen.

Und die Partie ist auch aufgrund der aktuellen Tabellensituation brisant. So wurmt es die Münchner ganz gewaltig, dass die Überraschungsmannschaft Schwenningen nach sieben Spielen 14 Punkte und damit zwei Zähler mehr als der Liga-Krösus auf dem Konto hat.