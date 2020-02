Die Wild Wings empfangen am Fastnachtsfreitag um 19.30 Uhr in der Deutschen-Eishockey-Liga die Iserlohn Roosters zum Kellerduell. Am Sonntag, 19 Uhr, gastieren die Schwenninger Kufencracks beim Tabellenachten ERC Ingolstadt.

Die Wild Wings unterlagen am Mittwoch bei den Krefeld Pinguine mit 2:3 nach Verlängerung. Alexander Weiß erzielte mit seinem zehnten Treffer das 100. Saisontor der Schwenninger. Troy Bourke markierte seinen zwölften Treffer in dieser Spielzeit und ist damit alleiniger Toptorjäger der Schwäne. Im 22. Auswärtsspiel setzte es für die Schwäne die 20. Niederlage.

„Wir haben einen Punkt gewonnen. Das Spiel gibt uns Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben“, erklärte SERC-Trainer Niklas Sundblad gegenüber unserer Zeitung. Stürmer Maximilian Hadraschek bekam allerdings gleich in der Anfangsphase in Krefeld einen knallharten Stockschlag ab und wird wohl das Wochenende nicht spielen können. Youngster David Cerny wird hingegen wieder für die Wild Wings auflaufen. „David hat mir in Krefeld gut gefallen, er hat sein bislang bestes Spiel für uns gemacht“, verteilte Sundblad ein Sonderlob an den 19-Jährigen.

Am Freitag geht es nun in der heimischen Helios-Arena gegen Iserlohn. Die Roosters unterlagen am Dienstag bei den Eisbären Berlin mit 2:4 und sind mit 42 Punkten aus 46 Spielen Tabellendreizehnter. Die Wild Wings sind mit 38 Zählern aus 45 Partien 14. und Letzter. Die bisherigen Duelle gegen die Sauerländer: Am 20. September fuhren die Wild Wings mit einem souveränen 4:1 am Seilersee ihren bislang einzigen Dreier auf fremdem Eis in dieser Saison ein. Am 1. November schlugen die Schwäne die Hähne auch am Neckarursprung mit 4:1. Zuletzt setzte es für den SERC aber eine 1:3-Niederlage in Iserlohn. Jamie MacQueen, der im November nach Iserlohn abgegeben wurde, darf laut Wild-Wings-Athletiktrainer Hendrik Kolbert vereinbarungsgemäß heute gegen Schwenningen nicht auflaufen.

Am Sonntag, 19 Uhr, gastieren die Wild Wings beim ERC Ingolstadt. „Dort ist es mit dem Fasching auch ganz groß“, weiß Niklas Sundblad, der zwar in der Nähe von Köln wohnt, bislang aber weder mit Karneval noch Fastnacht wirklich etwas anfangen kann. „Das ist nicht so mein Ding. Ich denke, da muss man damit aufgewachsen sein. So wie wir Schweden mit dem Mittsommerfest.“

Aber natürlich ist für Sundblad Ingolstadt hauptsächlich deshalb interessant, weil er hier an die Stätte seines größten Erfolges zurückkehrt. Mit den Schanzern wurde der Schwede sensationell in der Saison 2013/14 deutscher Meister. „Ich freue mich, dorthin zurückzukommen, ich freue mich auf das Spiel“, so Sundblad.

Alle bisherigen Saisonduelle mit Ingolstadt hat Schwenningen bislang verloren. Am ersten Spieltag kassierten die Wild Wings daheim gegen die Panther eine 4:10-Klatsche. Am 29. November gewann Ingolstadt daheim gegen die Schwäne mit 6:3 und am 22. Dezember siegten die Audi-Städter in Schwenningen mit 4:2. Die Panther gastierten am Mittwoch bei den Kölner Haien und fügten den Rheinländern mit einem 2:1 die 16.Niederlage in Folge bei. Der Rekord mit den bislang längsten Niederlagenserien in der DEL ist für die Kölner nun nicht mehr weit entfernt. Ihn halten gemeinsam Schwenningen (3. Januar bis 9. März im Jahr 2003) und Freiburg (7. Oktober bis 21. Dezemberg 2003) mit jeweils 18 Spielverlusten.

Der ERC Ingolstadt ist mit 70 Punkten aus 46 Partien Tabellenachter. Auf Rang sechs, der die direkte Play-off-Qualifikation bedeuten würde und der derzeit von Bremerhaven eingenommen wird, fehlen den Panthern lediglich drei Zähler. Der Vorsprung aus Platz elf, den die Kölner Haie einnehmen, sind hingegen schon uneinholbare 18 Punkte.

Übrigens am Sonntag steigt vor der Partie des ERC Ingolstadt gegen Schwenningen bereits ein sogenanntes „Legendenspiel“. Dort werden ehemalige Profis wie beispielsweise die beiden ehemaligen Schwenninger Torhüter Ian Gordon und Markus Janka noch einmal bei einem Benefizspiel auf dem Eis zu sehen sein.