Die Wild Wings empfangen am Donnerstag, Zweiter Weihnachtstag, um 17 Uhr in der Deutschen Eishockey-Liga den deutschen Meister Adler Mannheim zum Derby. Gelingt der erste Sieg unter dem neuen Trainer Niklas Sundblad?

Das 2:4 am Sonntag daheim gegen den ERC Ingolstadt bedeutete das fünfte Spiel in Serie ohne Punkte für die Wild Wings. Das hat es in dieser Saison bei dem alles andere als erfolgsverwöhnten Tabellenschlusslicht noch nicht gegeben. Der neue Coach Sundblad verlor gleich mal alle seine ersten drei Partien. „Das Spiel gegen Ingolstadt war unser bestes. Uns hat das Scheibenglück gefehlt, aber das ist halt so, wenn du unten stehst. Wir hatten auch viele Strafzeiten. Es war aber ein tolles Eishockeyspiel. Die Mannschaft hat 100 Prozent gegeben, wenn wir weiter so hart arbeiten, werden die Ergebnisse auch kommen“, so Sundblad.

Dass sein Team ebenso wie bei der 2:4-Niederlage in Köln ab Mitte der Partie kräftemäßig einbrach, davon wollte der Schwede nichts wissen. Erst gar nicht davon, dass er vielleicht zu hart mit seiner Mannschaft trainiert habe. „Wir haben nur wenig trainiert, eigentlich gar nicht, nur gespielt.“

Sundblad bittet um Zeit, ist überzeugt, dass der Kader der Wild Wings es hergibt, sein von ihm propagiertes laufintensives Eishockey durchzuziehen. Indes, der 46-Jährige hatte bei seinem Amtsantritt am vergangenen Dienstag davon gesprochen, mit dem Team noch die Pre-Play-offs erreichen zu wollen. Die waren damals immerhin schon satte elf Punkte entfernt. Nach den drei Partien unter dem Schweden beträgt der Rückstand nach 29 Spielen schon 20 Punkte. In der vergangenen „Alptraum-Saison“ waren es bis zu diesem Zeitpunkt lediglich zwölf Zähler Rückstand auf Rang zehn. Selbst von den hartgesottenen SERC-Fans glaubt kaum noch einer an die Pre-Play-offs. Die Frage nach der Tabelle und den Pre-Play-offs wischte Sundblad freilich charmant zur Seite. „Natürlich schaue ich mir die DEL-Tabelle an, aber auch die der NHL und der schwedischen Liga.“

Die Mannschaft hatte am Montag und an Heiligabend frei. Am Ersten Weihnachtstag bittet Sundblad seine Spieler um 16 Uhr wieder zum Training in die Helios-Arena. Am Zweiten Weihnachtstag, 17 Uhr (live bei Sport 1), empfangen die Wild Wings die Adler Mannheim. Die Nordbadener gewannen am Sonntag daheim das Verfolgerduell gegen die Straubing Tigers mit 2:1 nach Verlängerung und sind mit 60 Punkten aus 30 Spielen Tabellendritter. Die Wild Wings waren erst am Freitag, 13. Dezember, in der Mannheimer SAP-Arena zu Gast. Mutlose Schwenninger unterlagen dort 0:3. Am 20. Oktober hatten die Wild Wings freilich einen glanzvollen 6:1-Derby-Heimsieg gegen den Erzrivalen gefeiert.

„Ich habe schon davon gehört, wie wichtig dieses Derby für Schwenningen ist“, weiß auch Verteidiger-Neuzugang Colby Robak um die Bedeutung dieser Partie. Eigentlich der richtige Zeitpunkt für Sundblad, seinen ersten Sieg mit dem SERC einzufahren. „Das ist ein großes Derby. Mannheim hat aber die beste Mannschaft der Liga. Pavel Gross und Mike Pellegrims sind in meinen Augen ein hervorragendes Trainerduo“, sagt Sundblad. „Wir wollen uns mit harter Arbeit dieser besten Mannschaft stellen. Dabei müssen wir aber unbedingt von der Strafbank wegbleiben“, fordert der neue Schwenninger Coach. „Ich bin mir sicher, dass wir in dieser Saison noch den Wendepunkt schaffen werden. Es wäre gut, wenn dies mit einem Sieg gegen Mannheim der Fall wäre. Unser neuer Coach lässt ein etwas laufintensiveres Eishockey spielen. Das System ist aber nicht so viel anders als unter Paul Thompson. Das passt, wir sind auf dem richtigen Weg“, sagt Robak.

Die Mannheimer müssen übrigens auf ihren Kapitän Marcel Goc verzichten. Der aus dem SERC-Nachwuchs stammende, inzwischen 36-Jährige, fällt aufgrund einer Beinverletzung drei bis vier Wochen aus.

Die Sitzplätze in der Helios-Arena sind für das Baden-Württemberg-Derby seit vielen Wochen ausverkauft. Stehplätze sind noch vorhanden. Trotzdem ist es gut möglich, dass die Helios-Arena in dieser Saison erstmals insgesamt „ausverkauft“ melden kann. Beim ersten Heimspiel gegen Mannheim waren 5011 Zuschauer dabei. 6215 Zuschauer fasst die Helios-Arena insgesamt.