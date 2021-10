Wild Wings: Der Befreiungsschlag bleibt aus

Am Freitag 1:3 gegen Krefeld, am Sonntag nun 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) im Auswärtsspiel gegen die Augsburger Panther: Bei den Schwenninger Eishockey-Profis Wild Wings läuft es nicht rund. Die Schwenninger mussten stark ersatzgeschwächt antreten.

Ersatztorwart Marvin Cüpper bekam sein zweites Spiel in dieser Saison. Verzichten mussten die Wild Wings dagegen auf Maximilian Adam (Unterkörper), Johannes Huß (Krankheit), Ken André Olimb (Oberkörper) und Alexander Karachun (Unterkörper).

Beide Teams tasteten sich zunächst ab. Doch dann wurde David Cerny auf die Strafbank geschickt. Die Augsburger agierten in Überzahl, Peter Spornberger brachte die Scheibe nicht aus dem Gefahrenbereich, aber Adam Payerl konnte Cüpper nicht überwinden. Dann musste Möchel auf die Strafbank und schon lag der Puck im Schwenninger Tor. Die Schiedsrichter erkannten aber im Videobeweis richtigerweise, dass Andrew LeBlanc mit dem Schläger an die Fanghand von Cüpper schlug und so diesen behinderte. Als dann Colby Robak aufs Sünderbänkchen musste, netzte der freistehende Braden Lamb zum 1:0 ein.

Zu Beginn des zweiten Drittels erneut Powerplay für Augsburg, die Wild Wings agierten zu undiszipliniert. Payerl zog ab, erwischte Cüppers im kurzen Eck es hieß 2:0. Möchel zog dann einfach mal ab und AEV-Torwart Olivier Roy rutschte der Puck durch die Beine. Schwenningen war nun präsenter. Nach fünf Strafen gegen die Gäste musste mit Henry Haase auch einmal ein Augsburger auf die Strafbank. Die Wild Wings konnten das Überzahlspiel aber nicht ausnützen. Cüpper zeigte im Schlussdrittel im Fallen eine sensationelle Fanghandparade.

Dann ein Wechselfehler der Panther, der dem SERC das zweite Überzahlspiel bescherte. Travis Turnbull packte seinen knallharten Schlagschuss aus und der Kapitän konnte sein fünftes Saisontor bejubeln. Doch die Augsburger hatten die Antwort parat und waren nur 61 Sekunden später wieder in Front. Payerl lochte ein, Cüpper war die Sicht verdeckt. Am Ende zogen die Schwäne den Torwart. Doch es waren die Panther die trafen. Bradley McClure lochte 40 Sekunden vor dem Ende in den leeren Schwenninger Kasten ein.