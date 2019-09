Die Wild Wings haben die Iserlohn Roosters am Freitag mit 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) besiegt.

Bei den „Hähnen“ durfte Torwartneuzugang Andreas Jenike, der von Nürnberg nach Iserlohn kam, erstmals in dieser Saison ran. SERC-Trainer Paul Thompson vertraute seiner Nummer eins, Dustin Strahlmeier zwischen den Pfosten. Beide Keeper hatten im ersten Drittel nicht allzu viel zu tun. Die Teams zeigten bei ihren Offensivbemühungen viele Unzulänglichkeiten. Hüben wie drüben gab es etliche Fehlpässe. Andreas Thuresson besaß dann mal eine gute Chance für Schwenningen, erzwang dabei auch eine Zweiminutenstrafe gegen Jens Baxmann. Das Powerplay der Schwäne war aber genauso schwach wie wenig später das der Roosters, als Jamie MacQueen draußen saß. Strahlmeier musste dann gegen Mike Hoeffel abwehren und hatte Glück, dass IEC-Verteidiger Ryan O'Connor nur den Pfosten traf.

Die vierte Schwenninger Reihe mit dem auffälligen Maximilian Hadraschek arbeitete zu Beginn des zweiten Drittels gut, Jenike konnte den Schuss von Verteidiger Mirko Sacher aber parieren. Auf der anderen Seite eine brenzlige Situation, als Strahlmeier seine Torwartkelle verlor, aber dennoch den Puck abwehrte. Der stark verbesserte Schwenninger Kapitän Mark Fraser setzte einen harten Check an der Bande gegen Marko Friedrich und hatte Glück, dass er dafür nicht in die Kühlbox musste. Dann gingen die Einheimischen aber in Front. Es war ein brutaler Hammer, mit dem der kanadische Verteidiger O'Connor den Schwenninger Goalie von der blauen Linie überwand. Anschließend leisteten sich die Iserlohner eine Kleine Bankstrafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis. Der SERC kombinierte in Überzahl diesmal super. MacQueen brachte einen knallharten Pass auf Pat Cannone, der gab weiter auf Mike Blunden der mit seinem ersten Saisontor den Ausgleich markierte. Jetzt waren die Gäste am Drücker. Und es kam noch besser für die Wildschwäne. Fraser zog einfach mal von der blauen Linie ab und Hadraschek fälschte unhaltbar zum 1:2 ab. „Das ist super für mich, so stellt man sich das vor“, sagte Hadraschek, der vom Zweitligisten Bad Nauheim an den Neckarursprung wechselte, nach seinem ersten Tor in seinem ersten DEL-Spiel. Im Letzten Drittel wolllen die Rossters den Ausgleich erzwingen doch immer wieder unterlaufen ihnen Fehler. Schließlich machte Bourke den Sack zu und lies das Ergebnis auf 1:3 wachsen. In letzter Minute legt Andreas Thuresson dann sogar noch einen drauf. Der erste Dreier sicher.