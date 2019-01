Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey-Liga auch ihr zweites Heimspiel am Wochenende gewonnen. Sie schlugen am Sonntag die Straubing Tigers 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung. Siegtorschütze war erneut Hult.

Bei den Wild Wings fehlte Torjäger Anthony Rech, der am Freitag beim 2:1-Heimsieg gegen Krefeld unfair am Knie gecheckt wurde. Der Franzose konnte zwar gegen Krefeld weitermachen, gestern war ein Einsatz aber nicht möglich. Für Rech rückte Marc El-Sayed in das Team.

Die Schwäne hofften auf ihr erstes Sechs-Punkte-Wochenende der Saison. Schwenningen dominierte im ersten Drittel auch ganz klar die Partie. Die schwachen Straubinger hatten große Mühe im Spielaufbau, kamen so gut wie nie ins Angriffsdrittel. Die Wild Wings sorgten hingegen doch für einigen Betrieb vor dem Gästegehäuse. Philip McRae und Mirko Sacher brachten die Scheibe aber nicht an Tigers-Goalie Jeffrey Zatkoff vorbei. Der US-amerikanische Keeper zeigte eine starke Parade mit seinem Schoner gegen Mirko Höfflin (12.). Die Niederbayern wurden erst gegen Ende des Startdrittels mit einem Überzahlspiel gefährlich. Die Verteidiger brachten den Puck nicht weg, Dustin Strahlmeier reagierte aber glänzend gegen Sven Ziegler.

Im Mittelabschnitt verloren die Wild Wings den Faden. Jetzt war auch bei den Gastgebern zu viel Stückwerk, die Pässe kamen oft nicht an. Markus Poukkula überwand dann aber Goalie Zatkoff. Der Puck blieb jedoch auf der Torlinie liegen. Dann kassierte Stefano Giliati zwei Strafminuten. Jaed Aulin brachte von hinter dem gegnerischen Kasten ein feines Zuspiel auf Ziegler, und der netzte zum 0:1 ein. Die Wild Wings brachten hingegen nun nichts mehr auf die Reihe, nach vorne lief bei den Gastgebern nichts zusammen.

Das war im dritten Drittel wieder anders: McRae zog ab, Zatkoff ließ durchrutschen und im Nachstochern markierte Kai Herpich den Ausgleich. Auf der anderen Seite brauchte es dann aber eine tolle Fanghandparade von Strahlmeier gegen Tigers-Topscorer Jeremy Williams. Tobias Wörle scheiterte an Zatkoff. Es ging in der an Höhepunkten armen Partie in die Verlängerung. Und hier war wie schon am Freitag der Schwede Andrée Hult, der die Nerven behielt und eiskalt einlochte, der Schwenninger Siegtorschütze.