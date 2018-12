Die Wild Wings haben am Sonntag in der Deutschen Eishockey-Liga eine turbulente Partie gegen die Iserlohn Roosters vor 4431 Zuschauern mit 4:3 (1:0, 1:0, 2:3) gewonnen. Schwenningen führte schon 3:0. Die Schlussphase war hektisch.

Nach zwei Spielen Sperre rückte Abwehrmann Dominik Bittner wieder ins Team der Schwäne. Die Gäste aus dem Sauerland brachten nur 19 Mann auf den Spielberichtsbogen, unter anderem fehlten die Topstürmer Luigi Caporusso und Jean Bergmann. Die Partie war zunächst zerfahren, auf beiden Seiten kamen die Pässe nicht. Der ausgeruhte Dominik Bittner traf in Überzahl den Iserlohner Pfosten. Simon Danner prüfte anschließend Roosters-Keeper Sebastian Dahm. In der zwölften Minute gingen die Schwenninger in Front. Bittner war mit einem Schuss von der blauen Linie erfolgreich.

Die Hähne machten jetzt aber richtig Betrieb, schnürten die Schwenninger in ihrer Defensivzone ein. Nach einem Scheibenverlust von Anthony Rech traf Marko Friedrich den Pfosten.

22 Sekunden waren im zweiten Drittel gespielt, da markierten die Gastgeber das 2:0. Anthony Rech nahm Fahrt auf, umkurvte einen Verteidiger und netzte mit der Rückhand herrlich ein. Es war bereits das zwölfte Saisontor für den Schwenninger Topscorer. Andrée Hult besaß danach die Möglichkeit zum 3:0, scheiterte jedoch an Dahm. Julian Kornelli blockte anschließend einen Schuss, konnte nach kurzer Behandlung in der Kabine aber weiter machen. Auf der anderen Seite brachte Jon Matsumoto ein kluges Zuspiel auf Florek, doch der brachte die Scheibe nicht an Strahlmeier vorbei.

Dann Unterzahlspiel der Wild Wings. Danner fing aber den Puck ab und McRae netzte herrlich mit seinem zweiten Saisontreffer zum 3:0 ein. Doch praktisch im Gegenzug machten die Iserlohner in Überzahl einen Treffer. Christopher Fischer überwand Strahlmeier. Die Roosters nahmen ihren Torwart vom Eis. Und tatsächlich, Jordan Smotherman schaffte den direkten Anschluss. Die Iserlohner ließen den Torwart draußen. Marc El-Sayed traf in den leeren Gästekasten zum 4:2. Doch die Wild Wings zogen noch zwei Strafen. Die Roosters spielten sechs gegen drei. Evan Trupp traf sechs Sekunden vor dem Ende zum 3:4 aus Gästesicht.

Am Zweiten Weihnachtsfeiertag gastieren die Wild Wings um 17 Uhr zum Derby bei den Adler Mannheim.