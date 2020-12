Die Wild Wings haben sich schon vor Weihnachten beschert und starteten mit sechs Punkten aus zwei Spielen erfolgreich in die neue DEL-Saison. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag wird in Schwenningen aber schon wieder trainiert.

Die Wildschwäne ließen einem 2:1-Sieg in Ingolstadt am Sonntag einen 3:2-Erfolg in Augsburg folgen. „So ein Start fühlt sich großartig an. Nach zwei Auswärtsspielen sechs Punkte auf dem Konto zu haben, ist eine reife Leistung“, sagte Troy Bourke, der die Schwäne in Augsburg nach toller Kombination über Boaz Bassen und Andreas Thuresson mit 1:0 in Führung schoss. „Sechs Punkte nach zwei Spielen zu haben, fühlt sich tatsächlich sehr, sehr gut an“, grinste auch Trainer Niklas Sundblad.

Sein Team hatte in beiden Partien nichts geschenkt bekommen. War in Ingolstadt noch der überragende Torwart Joacim Eriksson der Matchwinner, so hatte sich das gesamte Team, vor allem in punkto Defensivarbeit, in Augsburg verbessert. Sundblad: „Es war keine einfache Partie. Wir haben sehr gut angefangen, aber kein Tor geschossen. Im zweiten Drittel kam dann Augsburg ins Spiel. Im letzten Drittel waren wir am Ende aber klar überlegen.“

Kapitän Travis Turnbull brachte den SERC mit seinem 100. DEL-Tor nach Zuckerpass von Jamie MacQueen mit 2:1 in Front. Der Deutschamerikaner hatte bislang in der DEL für Düsseldorf 36, Ingolstadt 26, Iserlohn 16, Straubing 13 und Köln achtmal ins Schwarze getroffen. Und nun sein erstes Tor für Schwenningen dem noch viele folgen sollen. Zeigten sich die Wild Wings in Ingolstadt beim Schussverhältnis von 11:43 noch total unterlegen, so waren sie in Augsburg bei 28:22 Schüssen aufs Tor leicht überlegen. Sundblad: „Wir hatten in Augsburg mehr Puckbesitz als in Ingolstadt. Ohne Augsburg jetzt etwas wegnehmen zu wollen, Ingolstadt ist auch die klar bessere Mannschaft. Allerdings hatte uns im ersten Spiel nach drei Wochen etwas die Spritzigkeit gefehlt. Die war jetzt voll da. Am Ende hat man gesehen, welcher Vorteil es ist, wenn du körperlich fitter als der Gegner bist.“

Das Siegtor für den SERC markierte Tylor Spink. „Wir haben 60 Minuten solide gespielt und auch gut verteidigt. Ich mag dieses Team, das sind alles tolle Spieler und auch tolle Trainer“, so der Kanadier, der an Silvester zusammen mit seinem Zwillingsbruder Tyson Spink seinen 28. Geburtstag feiert. Zunächst steht aber das Weihnachtsfest auf dem Programm. Da meint es der Spielplan in dieser ungewöhnlichen Saison mit den Wild Wings gut, denn anders als in den vergangenen Jahren haben sie direkt an Weihnachten kein Spiel. Die nächste Partie steht erst am Mittwoch, 30. Dezember, bei den Nürnberg Ice Tigers an. Coach Sundblad bittet seine Mannen dennoch am Zweiten Weihnachtsfeiertag wieder aufs Eis.

Bei den Spielern aus Nordamerika ist es üblich, dass an Heiligabend Truthahn auf den Tisch kommt. Santa Claus bringt in der Nacht mit seinem Rentierschlitten die Geschenke durch den Kamin hinein ins Haus. Der Schwede Sundblad feiert mit der Familie im heimischen Bergheim in der Nähe von Köln das Fest der Liebe. Seine 22-jährige Tochter Madeleine, die in Kanada lebt, wird diesmal nicht nach Deutschland kommen. Seine 25-jährige Tochter Jessica wird aber an Weihnachten in Bergheim dabei sein. Sundblad: „Ich denke, schwedische Weihnachten und deutsche Weihnachten sind sich sehr ähnlich. Bei uns gibt es an Heiligabend Raclette, viel Wurst und Kartoffeln – und ganz wichtig der Weihnachtsschinken Julskinka und verschiedene Fischsorten, die alle etwas streng riechen.“ Nach dem Essen gibt es dann die Bescherung. Der Heiligabend sei in seiner Familie aber deutlich wichtiger als der erste Weihnachtsfeiertag, so Sundblad.

Doch noch einmal zurück zum Eishockey. Nachdem Trainer Pat Cortina bei den Grizzlys Wolfsburg zum Saisonauftakt noch Torwart Chet Pickard den Vorzug vor Dustin Strahlmeier gab (Wolfsburg siegte 4:1 gegen Krefeld) durfte nun in der zweiten Partie der Ex-Schwenninger Keeper gegen Berlin ran. Strahlmeier feierte beim 1:0-Sieg der Wolfsburger nach Penaltyschießen gleich einen „Shut-out“ und war Matchwinner. Der 28-Jährige parierte auch im „Shoot-out“ gegen Kristopher Foucault und Marcel Noebels, während Matti Järvinen und Fabio Pfohl für Wolfsburg gegen Eisbären-Goalie Tobias Ancicka trafen. „Lob an meine Mannschaft, wir haben trotz etlichen Verletzungen gegen starke Berliner gut verteidigt“, meinte „Strahlie“ nach der Partie.