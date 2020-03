Die Wild Wings haben in ihrem letzten Saisonspiel am Sonntag im Derby in Mannheim eine passable Leistung gezeigt, unterlagen aber mit 2:4 (0:2, 1:0, 1:2). Die Schwäne beendeten die Saison als Tabellenletzter.

Die Adler waren von Beginn an klar überlegen. 24:5 hieß das Schussverhältnis im ersten Drittel zu Gunsten des deutschen Meisters. Borna Rendulic und Jan-Mikael Järvinen ließen zunächst noch gute Möglichkeiten für die Einheimischen aus. In der sechsten Minute traf dann Denis Reul nach feinem Zuspiel von Järvinen zum 1:0. Anschließend Überzahlspiel für Schwenningen: Der SERC zog aber ein schwaches Powerplay auf, nach Fehlpass von Christopher Fischer wäre Järvinen beinahe das 2:0 geglückt. Als Andreas Thuresson in die Kühlbox musste, zogen die Nordbadener ein starkes Überzahlspiel auf. Ben Smith lochte mit seinem 20. Saisontor gegen Dustin Strahlmeier zum 2:0 ein. Auf der anderen Seite hatte Keeper Dennis Endras beim Schuss von Boaz Bassen kaum Mühe.

Im zweiten Drittel fanden die Schwenninger dann ins Spiel. Endras konnte noch gegen Troy Bourke abwehren. In der 23. Minute schaffte jedoch Maximilian Hadraschek das Anschlusstor. Der 25-jährige zog auf und davon und verlud Endras mit einem platzierten Rückhandschuss ins kurze Eck. Valentino Klos kassierte zwei plus zwei Strafminuten nach einem hohen Stock gegen Bassen, dessen Trikot schon wieder wie in Berlin mit reichlich Blutflecken verziert war. Das Powerplay der Schwäne war aber aber erneut schwach. Nach einem Fehler von Thuresson musste Fischer ein Foul das einen Penalty nach sich zog, begehen. Die Mannheimer ließen Rendulic schießen, schließlich kämpfte der noch um die DEL-Torjägerkanone. Strahlmeier blieb aber geduldig und hielt exzellent gegen den Kroaten. Es hieß weiterhin nur 2:1, und so blieb das Derby da spannend. Strahlmeier fing weiterhin stark, wehrte unter anderem gegen Toptalent Tim Stützle erfolgreich ab. Doch plötzlich schlug es auf der anderen Seite ein. Mike Blunden traf aus kurzer Entfernung zum 2:2. Jetzt war für den SERC alles drin. Doch zwei Minuten und 20 Sekunden waren noch zu spielen, da überwand Huhtala nach Vorarbeit von Stützle Strahlmeier zum 3:2.

Die Wild Wings zogen ihren Torhüter, und Matthias Plachta traf 61 Sekunden vor dem Ende in den leeren Kasten zum 4:2-Endstand. Die Mannheimer beendeten die Doppelrunde auf Rang zwei, die Schwenninger mit Platz 14 und der Roten Laterne.