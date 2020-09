Dass ausgerechnet die Coronapandemie für ein einzigartiges und charmantes Jazz-Festival sorgt, ist schon außergewöhnlich – aber genau das ist bei Jazzin’ The Black Forest der Fall. Wie reizvoll das Programm ist, zeigen die Zusagen von Gästen aus ganz Deutschland.

Es ist nicht irgendein Stückchen Wiese, welches am Wochenende Platz bietet für hochkarätige Jazzmusiker – denn es ist der Garten des legendären MPS-Studios, der für ein außergewöhnliches Festival genutzt wird. „Es ist toll, dass es an einem legendären Platz stattfindet“, meint Organisator Friedhelm Schulz. Mit Blick auf die ehemalige Reithalle der Saba-Familie Brunner-Schwer können bis Sonntag bis zu 120 Zuhörer feine Klänge genießen.

Dass das überhaupt möglich wird, ist auch Fördergeldern des Landes zu verdanken. Schulz: „Ohne das Geld aus dem Kulturtopf von Baden-Württemberg hätten wir das nicht machen können.“ Denn ein großer Teil des 30 000-Euro-Budgets geht für die Infrastruktur drauf, die die Open-Air-Veranstaltung überhaupt ermöglicht: Freiluft-Bühne, Speise- und Schrankbereich, Sonnensegel, entsprechende Untergründe für die Sitzbereiche und nicht zuletzt die Beleuchtung inklusive Stromversorgung.

Deshalb macht Schulz gemeinsam mit seinen Mitstreitern Georg Seiler und Töni Schifer deutlich: Das dürfte in dieser Form eine einmalige Sache sein. „Die Infrastruktur ist teuer – in einer Halle wäre schon das meiste vorhanden“, erklärt Schulz den erhöhten Aufwand für das Open-Air-Event. Und: Für die Gäste soll es trotz allem auch so komfortabel wie möglich zugehen. Apropos Gäste. Hier zeigen sich die Macher des Festivals überaus erfreut, welche Kreise die kleine aber feine coronakonforme Veranstaltung zieht. „Wir haben Karten nach Hamburg, Berlin und Amsterdam verkauft“, erzählt Seiler und ergänzt: „Es gibt ja momentan auch nicht viele Veranstaltungen.“ Überhaupt laufe der Vorverkauf gut: Für Samstag und Sonntag gibt es nur noch Restkarten, die nicht an der Abendkasse geholt werden können.

Die Zuschauer dürfen sich dabei auf ein erstklassiges Programm freuen, wie die Festival-Macher betonen. „Wir haben hier Gruppen aus Europa, die unglaublich angesagt sind“, betont Schulz. Darunter sei auch das Trio „DLW“ um Christoph Dell, welcher derzeit zu einem der meistbeschäftigten Künstler gehört. Aus Frankreich reist der Jazzkünstler Théo Ceccaldi mit der „Velvet Revolution“ nach Villingen. Der 34-Jährige konnte bereits die Auszeichnung zum französischen Musiker des Jahres einheimsen, während sein Kompagnon, der Tenorsaxofonist Daniel Erdmann, den diesjährigen SWR-Jazzpreis verliehen bekommen hat. „Das sind alles hochkarätige Leute“, betont Schulz.

Mit „Of Cabbages And Kings“ sei am Sonntag ein Quartett vor Ort, welches eine Mischung aus Pop und Avantgarde präsentieren wird. Schulz: „Das ist eine eigenständige Sache, die so selten zu hören ist.“ Das kleine Jazz-Festival, da sind sich die Organisatoren einig, wird deshalb die Besucher aus Nah und Fern erfreuen – und angesichts der perfekten Wetterprognosen sicherlich zu einem Erfolg werden. Jazzin’ The Black Forest

Hier das Programm:

Freitag, 11. September, 19 bis 22 Uhr, Einlass 18.15 Uhr: Once In A Blue Moon, Dell/Lillinger/Westergaard.

Samstag, 12. September, 19 bis 22 Uhr, Einlass 18.15 Uhr: Bauer/Bauer/Narvesen, Velvet Revolution.

Sonntag, 13. September, 15 bis 19 Uhr, Einlass 14.15 Uhr: Joan Jordi Oliver Arcos, Schnellertollermeier, Of Cabbages And Kings.